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Siracusa – Con una grande adesione collettiva e una finalità sociale trasversalmente condivisa, la campagna “Controviolenza … Io Ci Sono – Non solo il 25 novembre” entra nel vivo.

Sabato 21 novembre, alle ore 18:00, dal Tempio di Apollo a Casa Monteforte, in via Picherali in Ortigia, decine di associazioni del Terzo Settore, sigle sindacali e comitati di cittadini, insieme alla Consulta Comunale Femminile, marceranno uniti per una causa comune: quella di riaprire alle donne bisognose le porte dell’immobile nel cuore del centro storico siracusano donato per tale finalità da Maria Monteforte e chiuso da un decennio.

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Lottare insieme rappresenta l’essenza della sorellanza e in questa circostanza rafforza il patto intergenerazionale contro il patriarcato, che continua a confinare molte donne ai margini.

Sarà una città intera che si alza in piedi per accendere i riflettori sull’emergenza abitativa femminile, specie in tarda età, e chiedere soluzioni immediate per le donne più fragili.

Mascia Quadarella, giornalista indipendente e ideatrice della campagna, dichiara: «Abbiamo collegato questa manifestazione pacifica alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne per accendere i riflettori su un’emergenza silenziosa. L’abbandono, l’indifferenza e la sottovalutazione del disagio abitativo delle donne over 50, spesso prive di autonomia economica, configurano una vera e propria forma di sopruso. Vogliamo far uscire dall’ombra queste violenze subdole e impercettibili, ma purtroppo ancora ben radicate. Il nostro non è un corteo fine a sé stesso, ma una battaglia civile per chi oggi esige un alloggio dignitoso. Palazzo Monteforte, donato per accogliere le donne più fragili, deve tornare a essere una casa di comunità. Noi vogliamo essere la torcia che illumina le serrature arrugginite di quelle porte chiuse, affinché vengano riaperte al più presto».

Samanta Ponzio, presidente di WonderS@mmy Ets e organizzatrice, afferma: «Dall’ascolto quotidiano in WonderS@mmy emerge il disagio concreto di molte donne, anche in età matura: precarietà abitativa, isolamento e mancanza di reti di supporto. Sono questioni che pretendono risposte reali, non solo comprensione. Casa Monteforte è l’opportunità di ridare senso a un luogo attraverso un uso davvero utile per la collettività. Onoreremo con rispetto anche le vittime di femminicidio del 2026, in un unico cammino di difesa dei diritti, della libertà e della dignità delle donne, senza differenze di età».

Silvia D’Arrigo, cittadina attiva, dichiara: «Siamo insieme per cancellare questa ingiustizia e ridare serenità alle nostre nonne fragili e a chiunque domani potrebbe vivere la stessa condizione. Questa è sorellanza vera, questa è la nostra lotta civile».

Interverranno con la breve lettura di alcuni passi delle loro opere letterarie e di significativi versi le scrittrici e poetesse Lucia Corsale, Loredana Scifo e Demezia Valeriano.