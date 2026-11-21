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«Piena solidarietà al conducente aggredito sulla linea 434 e a tutti i lavoratori AMTS vittime, negli ultimi mesi, di aggressioni e atti vandalici. L’ultima sassaiola contro il bus della linea 442 a Trappeto Nord, dopo gli episodi sulle linee L-EX e 802N, conferma quanto sia urgente garantire maggiore sicurezza ad autisti e passeggeri. Ma non possiamo limitarci a condannare questi episodi. C’è un problema più ampio che riguarda l’organizzazione e la gestione dell’azienda». A parlare è Graziano Bonaccorsi, consigliere comunale M5s.

«Le segnalazioni della CUB Trasporti denunciano criticità sui turni, sulla carenza di personale, sulla gestione delle ferie, sui tempi di percorrenza e sulle relazioni sindacali. Problemi che non ricadono soltanto sui lavoratori, ma si traducono anche in disservizi per i cittadini – aggiunge -. Quando le corse saltano e i ritardi aumentano, la rabbia degli utenti finisce spesso per riversarsi sugli autisti. Ma chi guida un autobus non può essere ritenuto responsabile delle inefficienze organizzative dell’azienda. I lavoratori non possono diventare il parafulmine dei disservizi. Su queste criticità abbiamo già depositato interrogazioni per ottenere chiarimenti e verificare cosa stia accadendo all’interno di AMTS. Se le risposte non saranno sufficienti, valuteremo anche la richiesta di un Consiglio comunale straordinario per affrontare pubblicamente la situazione. La questione riguarda tutti, lavoratori che hanno diritto a condizioni dignitose e sicure e cittadini che meritano un trasporto pubblico efficiente. Catania ha bisogno di un’AMTS che funzioni, nell’interesse di chi ci lavora e di chi ogni giorno utilizza i suoi autobus».

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