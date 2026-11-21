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Le storie degli emigrati siciliani in Argentina, a Mar del Plata, continuano a emozionare. Storie di sacrifici, coraggio e speranze che tornano a vivere attraverso il linguaggio cinematografico. Dal libro Capitanes contra viento y marea dello scrittore Roberto Pennisi è stato infatti tratto l’omonimo docufilm, diretto da Marcello Trovato e presentato ieri sera, venerdì 20 novembre, a Villa Fortuna, ad Aci Trezza. Un appuntamento che ha riscosso una partecipazione straordinaria, con la sala letteralmente gremita di persone accorse per assistere alla proiezione. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Aci Castello, ha rappresentato un’occasione per riannodare i fili della memoria e rendere omaggio a intere generazioni di emigrati che hanno contribuito allo sviluppo dell’industria peschiera argentina.

Ad aprire la serata è stato il sindaco di Aci Castello, Carmelo Scandurra, che ha espresso il proprio apprezzamento per un’opera capace di raccontare il volto più autentico della Sicilia, quello di uomini e donne che hanno lavorato e si sono sacrificati per costruire un futuro migliore. Il primo cittadino ha sottolineato come troppo spesso l’Isola venga rappresentata attraverso il fenomeno mafioso, mentre meriterebbero maggiore attenzione le storie di chi studia, lavora e affronta anche la dolorosa scelta di emigrare. Un riferimento particolare è andato ai pescatori trezzoti, segnati sulla pelle dal sole e dal sale, simbolo di una tradizione marinara fatta di fatica e dedizione. Scandurra ha inoltre annunciato che il Comune sta definendo un protocollo d’intesa con Mar del Plata, ormai agli ultimi passaggi ministeriali, per rafforzare i rapporti tra le due comunità e favorire futuri scambi e visite reciproche. Un’iniziativa che consentirà di riabbracciare idealmente i tanti discendenti dei trezzoti che vivono ancora oggi nella città argentina.

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La presentazione è proseguita con il contributo video di Patricia Perelló, story editor del progetto, che ha ricordato il grande successo ottenuto dal docufilm lo scorso giugno al Teatro Colón di Mar del Plata. Un’accoglienza particolarmente emozionante, soprattutto per le numerose famiglie che si sono riconosciute nelle vicende raccontate. Perelló ha sottolineato la durezza della vita dei capitani e dei pescatori che affrontavano quotidianamente un oceano Atlantico spesso violento, trascorrendo lunghi periodi lontano dai propri cari e rischiando continuamente la vita. Tra le vicende più dolorose ha ricordato quella del capitano Orazio Salvini, morto in un naufragio, la cui storia viene ripercorsa nel film anche attraverso la testimonianza della figlia Adriana.

Proprio il successo argentino ha fatto nascere l’idea di portare il film anche ad Aci Trezza, proposta accolta con entusiasmo dal consigliere comunale Tony Guarnera, che ha ricordato il sostegno del sindaco Scandurra e il percorso di gemellaggio tra Aci Trezza e Mar del Plata. Due comunità geograficamente lontane, ma profondamente unite dal mare, dalla pesca e dalle tradizioni dei loro abitanti. Un legame che l’amministrazione intende rafforzare, riportando idealmente davanti ai Faraglioni le storie di chi da quelle coste partì alla ricerca di un futuro migliore.

Il cuore della presentazione è stato quindi affidato al regista Marcello Trovato, che ha ripercorso la lunga lavorazione del docufilm, nato dal desiderio di trasformare in immagini le testimonianze raccolte da Roberto Pennisi nel suo libro: un’opera di straordinario valore documentale, costruita attraverso le storie di circa 150 famiglie e oltre 1.200 fotografie. Il regista ha raccontato le difficoltà affrontate dagli emigrati, ricordando anche il padre dello scrittore, partito nel 1948 appena diciassettenne per raggiungere un Paese del quale non conosceva neppure la lingua. Uomini che, grazie alle proprie competenze, contribuirono allo sviluppo economico di Mar del Plata, dalla lavorazione del pescato alla costruzione delle imbarcazioni. Nell’intervista rilasciata a margine della serata, Trovato ha ricordato in particolare il contributo di Federico Contessi, originario delle Marche, allo sviluppo della cantieristica navale, insieme alle maestranze provenienti da Aci Trezza. «Per loro il lavoro era fondamentalmente cultura», ha spiegato il regista, sottolineando come dietro ogni storia di successo rimanesse comunque una sottile tristezza, quella di chi aveva realizzato i propri sogni pagando il prezzo della lontananza dalla propria terra.

Particolarmente toccante il riferimento al naufragio del Marlin, una delle vicende più drammatiche ricostruite dal documentario. Il film, che vede anche la partecipazione di Rossella Caramma e Agostino Zumbo, ripercorre le tracce degli emigrati e delle famiglie rimaste in Sicilia, anche attraverso il contributo della studiosa Maria Pennisi. Tra le storie più dolorose quella di Adriana Salvini, cantautrice argentina e figlia del capitano Orazio Salvini, che non conobbe mai suo padre: quando l’uomo morì in mare, infatti, la madre era ancora incinta di lei. Durante la presentazione è stato inoltre annunciato che nuove ricerche stanno consentendo di approfondire la ricostruzione della tragedia, anche attraverso il tentativo di rintracciare i familiari di un’altra vittima argentina.

A dare il significato più profondo dell’intera iniziativa sono state, infine, le parole dello scrittore Roberto Pennisi, autore del libro dal quale è stato tratto il film. Nell’intervista rilasciata in occasione della presentazione, Pennisi ha spiegato che il suo desiderio era quello di far conoscere le vicende di persone rimaste sostanzialmente anonime, che con il proprio lavoro avevano contribuito a costruire la grande comunità italiana di Mar del Plata. Un obiettivo particolarmente sentito per la tragedia del Marlin, nella quale morirono sette siciliani: due originari di Augusta, uno di Aci Trezza e quattro di Santa Maria la Scala. Tra le vittime figurava anche un cugino di primo grado di suo padre, del quale non fu mai ritrovato il corpo.

E quando gli abbiamo chiesto che cosa provasse oggi, vedendo quelle storie diventare un film e raggiungere finalmente il pubblico siciliano, la risposta è arrivata con la semplicità di chi ha portato a lungo dentro di sé il peso di una memoria da salvare: «Mi sento in pace». Perché, come ha ricordato lo stesso scrittore, «ricordare vuol dire tornare a passare per il cuore». Ed è proprio questo il senso più autentico di Capitanes contra viento y marea: restituire un nome, un volto e una storia a chi ha sacrificato tanto, talvolta persino la propria vita, per costruire un futuro migliore. E rendere finalmente giustizia alla memoria di tanti emigrati, riportando a casa, almeno attraverso il ricordo, coloro che da quel lungo viaggio non fecero mai ritorno.

Conclusi gli interventi di presentazione, le luci della sala si sono spente e ha avuto inizio la proiezione del docufilm. Le parole hanno così lasciato spazio alle immagini, ai volti e alle testimonianze dei protagonisti, permettendo alla storia di parlare da sé e restituendo al pubblico tutta la forza, la dignità e l’emozione di quelle vite sospese tra due terre e un oceano.