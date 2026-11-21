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Il romanzo racconta la storia di una donna che rivendica il diritto di scegliere liberamente il proprio futuro, sfidando pregiudizi, convenzioni sociali e logiche mafiose. Una vicenda che affronta i temi dell’autodeterminazione, della dignità e della libertà individuale, offrendo uno spunto di riflessione sul ruolo delle donne e sul contrasto a ogni forma di sopraffazione.

La presentazione è organizzata in collaborazione con il Consorzio Solidalia e i suoi partner, impegnati nel progetto BUC – Biblioteche Unite per la Comunità, e con il Rotary Club Trapani, il Rotary Club Trapani-Erice e il Rotary Club Marsala.

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A condurre l’incontro sarà il giornalista e scrittore Giacomo Di Girolamo, autore della prefazione del romanzo. Nel corso della presentazione sono previste letture di alcuni brani del libro a cura di Giampiero Montanti.

La scelta del 25 novembre conferisce all’appuntamento un significato particolare. Attraverso la storia della protagonista, il romanzo propone una riflessione sulla libertà di scelta e sulla capacità di opporsi ai condizionamenti sociali e culturali. Temi che si intrecciano con quelli al centro delle iniziative promosse dal Comune di Trapani per sensibilizzare la cittadinanza sul contrasto alla violenza contro le donne.

L’incontro avrà inizio alle 17.30 negli spazi del Complesso monumentale di San Domenico, sede di BUC – Biblioteche Unite per la Comunità.

“Marzia la ribelle” è disponibile nelle librerie e su Amazon, sia in formato cartaceo sia digitale.