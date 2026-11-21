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L’indagine sulle persone senza dimora nei 14 Comuni Centro di Area Metropolitana (CCAM) è stata promossa e coordinata dall’Istat, in collaborazione con fio.PSD-ETS (Federazione italiana organismi per le persone senza dimora), che ha curato il reclutamento e l’organizzazione della rete dei rilevatori. Un importante contributo è stato fornito anche dalle amministrazioni comunali, che hanno offerto supporto logistico, collaborando alla mappatura delle aree di rilevazione e delle strutture di accoglienza notturna, oltre a garantire la sicurezza durante le operazioni di rilevazione.

L’indagine rientra nella più ampia strategia del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Il suo obiettivo è rilevare e monitorare le situazioni di grave marginalità adulta, producendo dati affidabili e comparabili, coerenti sul piano metodologico con gli standard internazionali. Per raggiungere questi obiettivi, si è operato attraverso due fasi integrate e successive: un conteggio delle persone senza dimora, svolto il 26 gennaio 2026, e una successiva indagine campionaria di approfondimento tematico, basata su interviste dirette che sono state condotte il 28 e 29 gennaio (per una descrizione del disegno d’indagine e della relativa organizzazione si veda la Nota metodologica).

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Dopo aver diffuso i dati rilevati nella prima fase, il presente Report contiene i principali risultati della seconda fase, dedicata ad approfondire i profili e i percorsi di vita delle persone senza dimora. Si ricorda che la popolazione dei senza dimora oggetto della rilevazione è composta da coloro che, nella notte del 26 gennaio 2026, vivevano in strada, in sistemazioni di fortuna o erano ospiti delle strutture di accoglienza notturna (d’ora in avanti persone senza dimora, PSD).

Il conteggio ha permesso di definire il perimetro operativo dell’indagine campionaria. Le interviste sono state condotte – nella serata del 28 gennaio 2026 – nelle strutture di accoglienza notturna e – nella serata del 29 gennaio 2026 – nelle aree di rilevazione in cui era stata riscontrata la presenza di PSD, con l’esclusione delle aree classificate come «speciali». Ne consegue che le stime di seguito presentate si riferiscono alle 5.563 PSD conteggiate nelle strutture di accoglienza notturna e alle 4.121 PSD conteggiate in strada nelle aree non speciali (delle 4.474 PSD conteggiate in strada, 353 erano in aree speciali).

Le informazioni sono state raccolte attraverso un ampio questionario finalizzato a conoscere le caratteristiche sociodemografiche delle PSD, i percorsi abitativi e altri aspetti considerati rilevanti. Per le persone che, a causa di condizioni ambientali o personali, non sarebbero state in grado di sostenere l’intera intervista, è stata predisposta una versione breve del questionario limitata alle principali variabili.

Come già evidenziato in occasione della diffusione dei risultati della prima fase, i dati presentati in questo Report non sono comparabili con quelli diffusi dall’Istat in precedenti ricerche o indagini sulla popolazione senza dimora, per effetto della diversa metodologia adottata e della differente copertura territoriale.

Principali risultati

Il 31,7% delle PSD indica i problemi economici (spesso legati alla mancanza di lavoro) come evento scatenante della condizione di persona senza dimora, il 26,2% menziona, invece, la precarietà abitativa (sfratto o difficoltà a trovare un alloggio), il 23,4% la rottura dei legami familiari. Quattro persone su dieci indicano più eventi (il 31,9% ne cita due e l’8,4% tre o più), mostrando come tale condizione si leghi spesso a una serie di eventi concomitanti o sequenziali.

Circa un quarto delle PSD (24,7%) dorme in strada o in una struttura di accoglienza notturna da oltre 6 anni, quota che sale al 27,2% tra i nati in Italia; circa la metà (47,6%) vive questa condizione da non più di due anni, senza differenze rilevanti tra i nati in Italia o all’estero.

Il 31,7, % degli ospiti delle strutture emergenziali non ha mai dormito in strada; si tratta soprattutto di madri con figli, di donne vittime di violenza, di persone uscite dal carcere o dalle strutture di accoglienza per persone migranti.

Oltre la metà delle persone senza dimora (54,2%) dichiara di avere problemi di salute e l’accesso ai servizi sanitari è molto diverso per Paese di nascita: circa l’80,0% delle persone nate in Italia possiede la tessera sanitaria, contro il 40,6% di chi è nato all’estero. Tra questi ultimi, il 31,0% non ha alcun documento utile per accedere alle prestazioni sanitarie, l’utilizzo per queste persone si limita dunque ai servizi sanitari emergenziali.

Per il 9,1% delle persone intervistate la condizione di senza dimora si associa all’isolamento sociale che comporta anche una maggiore difficoltà a consumare i pasti regolarmente (il 37,7% delle PSD isolate dichiara di non esser riuscito a mangiare almeno una volta nel corso dell’ultimo anno).

Tra le PSD in strada la conduzione delle interviste, anche in termini di tasso di risposta, è stata più problematica, sia per la maggiore difficoltà a realizzare l’intervista standard (si è optato per la versione breve nel 25,2% dei casi a fronte del 12,3% in struttura), sia per minore ricettività alle domande e disponibilità a rispondere.