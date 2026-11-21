Nella giornata di sciopero nazionale convocato dalla CGIL al 20 novembre, circa 20.000 persone tra lavoratrici, lavoratori, pensionati e studenti hanno sfilato pacificamente e festosamente per le vie del centro etneo

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«Il lavoro tiene unita Catania». Così apre lo striscione in testa al corteo partito ieri mattina, venerdì 20 novembre, da Piazza Roma, formato da un grosso afflusso di persone appartenenti a fasce generazionali diverse. Quando la testa del corteo era giunto davanti alla centralissima Villa Bellini, la coda era ancora a Piazza Roma, sede della partenza. Lavoratrici e lavoratori dell’industria, della sanità, del pubblico impiego, della scuola, del commercio e dei servizi, oltre a pensionati e studenti. In testa i lavoratori della Pfizer, oggi in una difficile vertenza per 330 esuberi solo a Catania.

Lavoro stabile, salari dignitosi, diritto alla cure sanitarie pubbliche, rispetto delle regole democratiche e della libertà di espressione, codice identificativo degli agenti, stop al finanziamento di armi e delle guerre. A queste richieste di cambiamento profondo delle politiche economiche e sociali del Paese, con palese bocciatura della manovra, si affiancano quelle per fronteggiare la precarietà e i bassi salari del territorio etneo, insieme all’istanza di una prospettiva di sviluppo per Catania e per la Sicilia.

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In un fitto sventolio di colori, le bandiere di CGIL e delle categorie sindacali, di varie forze politiche aderenti tra cui Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), Partito Democratico e Giovani Democratici. E poi, di associazioni storiche come l’Udi, l’Anpi. Presenti i centri antiviolenza a sostegno delle donne, movimenti culturali, i comitati di solidarietà con la Palestina e anche lavoratori del settore agricolo quali gli apicoltori.

Ricca la presenza giovanile, con studentesse e studenti delle scuole superiori e dell’università, della Rete degli Studenti Medi e dell’UDU (Unione degli Universitari). Proprio da questi ultimi si è levata durante il corteo una forte denuncia a difesa della propria generazione: «oggi partire non è più una scelta di crescita, diviene una necessità. E il tema non riguarda solo chi deve ancora entrare nel mondo del lavoro; riguarda chi questo mondo lo vive ogni giorno, chi lavora e non vede un impegno riconosciuto, chi vive nell’incertezza contrattuale, soprattutto chi non ha la garanzia di tornare a casa in sicurezza dopo un giorno di lavoro».

Nel ricordare la risposta di ampia adesione all’agitazione nazionale delle 24 ore di tutte le categorie dei lavoratori, si è precisato che anche i lavoratori e le lavoratrici dei trasporti – compressi marittimi e riders – partecipano idealmente alla giornata, ma sono stati precettati. Tuttavia, i lavoratori della Liberty lines e della Caronte hanno scioperato nelle scorse settimane a Messina a Milazzo a Trapani al 90%.

Dal palco di piazza Manganelli, dove ha chiuso il corteo, Carmelo De Caudo, segretario generale della CGIL catanese, ha affermato: «Oggi da Catania arriva un messaggio forte e chiaro: così non si può più andare avanti!», denunciando un Paese che «chiede di lavorare e condanna alla povertà». De Caudo ha stigmatizzato la precarietà diffusa nel territorio, i “contratti pirata”, l’impoverimento dei servizi e le recenti morti sul lavoro.

Diversi sostenitori della manifestazione hanno preso la parola sul palco, dando voce alle difficoltà dei dipendenti della sanità pubblica come a quelle dei pensionati, alle rivendicazioni degli studenti per il diritto allo studio e a un futuro libero dalla precarietà.

A chiudere la manifestazione, Alfio Mannino, segretario CGIL Sicilia, ha bollato la legge di bilancio come l’ennesimo atto di una politica che «aggrava le disuguaglianze e penalizza il Mezzogiorno». «Da Catania deve partire la riscossa», ha concluso, rilanciando la svolta nelle politiche di sviluppo come necessità.