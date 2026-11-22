Altro big match per il Catania di Emilio Longo chiamato alla prova del nove dopo il ritiro di una settimana dopo la sconfitta contro la Salernitana: oggi alle 15.00 arriva il Bari di Massimo Rastelli. I biancorossi, secondi in classifica e a +4 dai siciliani, vogliono trovare 3 punti importanti per inseguire il Potenza capolista. Qui su Hashtag Sicilia seguiremo il match con la nostra consueta diretta testuale.
Catania-Bari: la diretta della partita
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15.00 – Fischio d’inizio del match tra Catania e Bari
Catania-Bari: le formazioni ufficiali
CATANIA (-): in attesa
BARI (-): in attesa
ARBITRO: Il sig. Gabriele Sacchi della sezione di Macerata
ASSISTENTI: Il sig. Alessandro Marchese della sezione di Napoli e il sig. Alessandro Rastelli della sezione di Ostia Lido
QUARTO UOMO: Il sig. Filippo Colannino della sezione di Nola
FVS: Il sig. Lorenzo Chillemi della sezione di Barcellona di Pozzo di Gotto
AMMONITI:
ESPULSI:
RETI:
Dove vedere il match in tv o in streaming gratis
L’incontro in programma al Massimino di Catania vale la quindicesima giornata del Girone C di Serie C. Ma dove si può vedere la partita? Ricordiamo che i diritti tv di tutte le gare della Lega Pro è detenuto da Sky Sport e Now. La partita, quindi, sarà visibile su Sky e in streaming su Sky Go presso il canale 251 di Sky Sport.
Inoltre, il match Catania-Bari sarà visibile in diretta via streaming anche su NowTV collegabile anche in TV. Ricordiamo che la partita non sarà visibile gratuitamente in nessuna piattaforma.