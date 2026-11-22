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Tra i protagonisti anche il S.T.V. Enrico Pistone, originario di Catania: un motivo di orgoglio per la città etnea

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Presso la U.S. Naval School Explosive Ordnance Disposal, situata all’interno della Eglin Air Force Base, in Florida (USA), si è svolto il percorso formativo internazionale International EOD, prestigiosa attività addestrativa della durata di 24 settimane, alla quale hanno preso parte militari provenienti da diverse nazioni.

Il corso, caratterizzato da un elevato livello di specializzazione e da un intenso programma teorico-pratico, ha lo scopo di fornire ai frequentatori le competenze necessarie per affrontare le molteplici attività connesse alla ricerca, all’identificazione, alla messa in sicurezza e alla neutralizzazione degli ordigni esplosivi, comprese le procedure di Render Safe Procedures (RSP).

A rappresentare la Marina Militare italiana sono stati due Ufficiali Palombari appartenenti al Gruppo Operativo Subacquei (G.O.S.) del Comando Subacquei e Incursori (COMSUBIN): il S.T.V. Enrico Pistone e il S.T.V. Stefano Gessaga, che hanno conseguito risultati di assoluto rilievo, distinguendosi per preparazione professionale, capacità tecniche e competenze specialistiche in un contesto internazionale di elevata competitività.

La partecipazione dei due Ufficiali costituisce un’ulteriore testimonianza dell’elevato standard addestrativo raggiunto dalla componente specialistica della Marina Militare italiana, da sempre impegnata nel confronto e nello scambio di esperienze con le principali realtà internazionali del settore EOD.

Ed è proprio di Catania uno dei due Ufficiali Palombari protagonisti di questo importante traguardo. Il S.T.V. Enrico Pistone, originario della città etnea, porta con sé le proprie radici e il legame con la terra d’origine, distinguendosi in un ambito professionale di assoluta eccellenza. Un risultato che rappresenta motivo di orgoglio non soltanto per la Marina Militare e per il COMSUBIN, ma anche per l’intera comunità catanese, che può riconoscere in uno dei propri concittadini un esempio di professionalità, dedizione e impegno al servizio delle istituzioni.

IL RUOLO DEI PALOMBARI E LE ATTIVITÀ DEL G.O.S.

Con oltre 165 anni di storia, la categoria dei Palombari è una delle più antiche della Marina Militare. Oggi questi specialisti sono integrati nel Gruppo Operativo Subacquei, posto alle dipendenze del Raggruppamento Subacquei ed Incursori “Teseo Tesei” (COMSUBIN).

Per lo svolgimento delle missioni affidate, il G.O.S. dispone del Reparto Pronto Impiego e dei Nuclei S.D.A.I. (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi), dislocati su tutto il territorio nazionale. Gli operatori EOD sono inoltre imbarcati sulle unità cacciamine per la neutralizzazione delle mine e degli ordigni.

Le competenze acquisite nel corso del percorso formativo si inseriscono nel più ampio quadro delle attività svolte quotidianamente dai Palombari della Marina Militare, specialisti chiamati a operare in scenari complessi, sia in ambito militare sia a favore della collettività. Un impegno che comprende anche le attività di bonifica dei residuati bellici e degli ordigni esplosivi rinvenuti in mare, nei fiumi, nei laghi e sul territorio nazionale, contribuendo concretamente alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Il risultato conseguito dai due Ufficiali conferma il valore della formazione specialistica italiana e la capacità del personale del Gruppo Operativo Subacquei di confrontarsi con le più qualificate realtà internazionali, portando alto il nome della Marina Militare e del Paese.

Un traguardo professionale che testimonia come preparazione, sacrificio e dedizione rappresentino elementi imprescindibili per raggiungere livelli di eccellenza in un settore altamente specializzato, nel quale competenza e senso del dovere costituiscono valori fondamentali.