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Anticipare la resistenza alle terapie oncologiche, personalizzare i trattamenti, ridurre l’esposizione alle radiazioni dei pazienti pediatrici, utilizzare l’Intelligenza Artificiale a supporto delle decisioni cliniche e indagare la correlazione tra ambiente e risposta alle cure. Sono alcune delle nuove frontiere della Ricerca oncologica esplorate dai sei finalisti della seconda edizione del Premio Studio per la Ricerca Oncologica di Fondazione Humanitas Sicilia, assegnato oggi, sabato 21 novembre, nell’auditorium di Humanitas Istituto Clinico Catanese.

Ad aggiudicarsi il Premio Studio per la Ricerca Oncologica di Fondazione Humanitas Sicilia – dedicato ai ricercatori under 40 nati o residenti nell’Isola – è stato Mauro Giuffrè, laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Trieste e dottore di ricerca in Applied Data Science and Artificial Intelligence, specialista in malattie dell’apparato digerente. La sua Ricerca si basa su “Sei specialisti virtuali al tavolo del Tumor Board: l’intelligenza artificiale che prepara le decisioni sull’epatocarcinoma”. Gli è stato assegnato un contributo di 8mila euro per sostenere lo sviluppo dello studio. L’obiettivo del progetto è raccogliere e analizzare referti, esami diagnostici, caratteristiche del tumore, funzionalità epatica e terapie precedenti dei pazienti con tumore al fegato. Sei agenti virtuali specializzati in epatologia, oncologia, chirurgia epatobiliare e trapiantologia, radiologia interventistica, radioterapia e cure palliative potranno restituire un’analisi per rendere più completa, efficiente e personalizzata la valutazione dei casi oncologici. L’Intelligenza Artificiale è multiagente, oltre a fornire informazioni specializzate, le mette in relazione analizzando eventuali divergenze ed elaborando informazioni utili o mancanti a supporto del team medico che potrà valutare ogni decisione finale.

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A orientare la scelta della commissione scientifica l’originalità, l’innovazione, il rigore metodologico, la fattibilità degli studi e la trasferibilità dei risultati nella pratica clinica.

«La Sicilia è una terra di talenti che lavorano nel mondo dell’oncologia – sottolinea il prof. Alessandro Repici, presidente di Fondazione Humanitas Sicilia e direttore scientifico di Humanitas Istituto Clinico Catanese –. La Fondazione è impegnata a valorizzarli dentro e oltre i confini dell’Isola. Le patologie cardiovascolari, soprattutto nei nostri territori, sono tra le cause di morte più frequenti, seguono le malattie oncologiche. L’innovazione dei progetti finalisti lancia un segnale importante che vogliamo dare al mondo esterno. Vogliamo far capire quanto il lavoro di questa nuova generazione di ricercatori possa avere ripercussioni straordinarie sul nostro territorio e sulla cura dei nostri pazienti. Continueremo a investire con la terza edizione del Premio Studio per la Ricerca Oncologica. Sarà ancora più grande, aprirà nuove finestre di dialogo con le istituzioni per disegnare il futuro dell’oncologia siciliana».

La valutazione finale, presieduta dal prof. Alessandro Repici, è stata affidata a una commissione composta da Carlo Carnaghi e Paolo Vigneri, rispettivamente responsabile di Oncologia Medica e Oncoematologia e responsabile di Oncologia Medica Universitaria di Humanitas Istituto Clinico Catanese; Stefano Cordio, responsabile del Dipartimento Oncologico dell’ASP di Ragusa; Francesco Ferraù, responsabile dell’Oncologia dell’Ospedale San Vincenzo di Taormina; Dario Giuffrida, responsabile dell’Oncologia Medica e del Dipartimento Oncologico dell’Istituto Oncologico del Mediterraneo.

Fondazione Humanitas Sicilia rinnova con questa seconda edizione del Premio il suo sostegno al talento dei Ricercatori siciliani under 40, favorendo la costruzione di una rete tra università, ospedali e istituzioni scientifiche. Un impegno che proseguirà anche sabato 28 novembre, a Palazzo Biscari a Catania, con la Charity Dinner di Fondazione Humanitas Sicilia, dedicata alla raccolta fondi per la Ricerca oncologica.

Con il progetto di Ricerca “Sei specialisti virtuali al tavolo del Tumor Board: l’intelligenza artificiale che prepara le decisioni sull’epatocarcinoma” di Mauro Giuffrè che vince la seconda edizione del Premio Studio per la Ricerca Oncologica di Fondazione Humanitas Sicilia, oggi sono state presentate altre cinque proposte. Ornella Cantale ha presentato il progetto “Il DNA tumorale nel sangue come sentinella precoce: prevedere il fallimento della terapia nel tumore del polmone metastatico (MIND-LUNG)”. Luca Falzone ha presentato “Una goccia di sangue per anticipare la resistenza: biopsia liquida e microRNA per seguire nel tempo il tumore al seno (LB-BRISK)”. Giulia Fichera ha presentato “Guardare dentro i polmoni dei bambini senza radiazioni: la risonanza magnetica sfida la TC nei sarcomi pediatrici (LUNG-SAFE)”. Antonio Nuccio ha presentato “Dall’Etna ai polmoni: l’aria che respiriamo può prevedere quanto funzionerà l’immunoterapia? (ETNA-BREATHE)”. Paola Zagami ha presentato “Quando un test genomico cambia la cura: HER2DX alla prova della pratica clinica nel tumore al seno HER2-positivo (HER2 CHOICE)”.