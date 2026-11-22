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100 scuole, 100 vite, 100 giorni. La cifra delle scuole diventa oggi un traguardo concreto di Orme d’ombra: 48 incontrate in Sardegna nel 2025 e 52 in Sicilia al 20 novembre 2026. Cento scuole raggiunte in due anni da Rosalba Castelli, una sola donna in cammino, che porta di persona nelle classi i nomi e le storie delle donne vittime di femminicidio. Dopo circa 60 giorni di cammino siciliano, il viaggio continua: altre scuole, altre comunità e altra strada da percorrere. Le cento scuole non sono un punto di arrivo, ma cento occasioni di educazione, memoria e responsabilità collettiva. Orme d’ombra è un progetto dell’associazione torinese Artemixia APS ETS, cofinanziato con i fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese.

Un ritorno graditissimo, quello di Rosalba Castelli a Palermo, dove era stata lunedì 12 ottobre quando al Centro di “Ascolto Il Sorriso di Sara”, che sorge all’Acquasanta, in un bene confiscato alla mafia, ha incontrato Cetti Zaccaria, mamma di Sara Campanella, che si è tolta dal polso il braccialetto di Sara e lo ha affidato a Rosalba, dicendole: «Sara amava viaggiare».

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L’artivista viandante, partita il 21 settembre da Sambuca di Sicilia, che sta attraversando la Sicilia lungo le tre Vie Francigene incontrando le comunità, insieme alle quali ricorda, narra e canta le donne vittime di femminicidio, sarà nuovamente nel capoluogo siciliano lunedì 23 novembre, protagonista dell’incontro con il mondo universitario. Dalle 10 alle 12 sarà nell’Aula Gregotti, Edificio 14 dell’Università degli Studi di Palermo, per partecipare all’incontro organizzato dall’Unione degli Universitari Palermo, in collaborazione con il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo. A moderare i lavori sarà la prof.ssa Carla Zappulla, delegata alle Pari Opportunità e alle Politiche di Genere del Dipartimento.

Al centro dell’incontro ci saranno il racconto di oltre due mesi di cammino, le esperienze vissute nelle scuole e nelle comunità siciliane e le storie delle donne i cui nomi sono ricamati sui nastri della memoria, realizzati anche dalle donne detenute della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino attraverso il laboratorio Ricamare il Ricordo.

Il dialogo con la comunità universitaria sarà un’occasione per riflettere sulla violenza di genere, sugli stereotipi, sull’educazione alle relazioni e sulla responsabilità delle nuove generazioni nel promuovere un cambiamento culturale. Durante l’iniziativa sarà deposto, presso il Dipartimento Culture e Società, un nastro della memoria dedicato a Ilaria Sula, studentessa di 22 anni dell’Università La Sapienza di Roma, uccisa nel 2025.

Il percorso prosegue martedì 24 novembre a Messina: alle 9.30 Rosalba Castelli incontrerà i ragazzi e le ragazze dei licei Archimede e Basile, mentre alle 15 i giovani e le giovani della città negli spazi del Centro “E-si-ci.sto”, a Villa Dante. Mercoledì 25 novembre sarà impegnata al mattino nella manifestazione cittadina di Messina; i nastri ricamati in memoria di Sara Campanella e Lorena Quaranta saranno collocati temporaneamente presso l’installazione nel cortile del Rettorato, intitolato alle due studentesse.

Nel pomeriggio del 25 novembre Rosalba Castelli raggiungerà Catania, dove alle 17 interverrà all’assemblea cittadina contro la violenza maschile e contro i femminicidi in piazza Federico di Svezia, organizzata da La Città Felice, Rete Antiviolenza Ragna-Tela e UDI. Giovedì 26 novembre, alle 11.30, incontrerà il corpo studentesco del Liceo Spedalieri di Catania. Venerdì 27 novembre, al Palazzo della Cultura di Catania, parteciperà a un incontro organizzato dalla Città e rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di I e II grado del Comune etneo.

A poco meno di un mese dalla conclusione del suo cammino, Rosalba Castelli attraversa i territori della Sicilia con un bagaglio sempre più pesante: quello dell’incontro con ragazze e ragazzi, docenti, amministrazioni, ma soprattutto quello che le famiglie delle vittime di femminicidio le consegnano quando decidono di raccontare un lutto che non potrà mai essere lenito. Un bagaglio emotivo che, tappa dopo tappa, diventa patrimonio condiviso dalle comunità.