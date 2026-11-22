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PALERMO – Quarantanove candidature ammesse alla valutazione, oltre 200 studenti coinvolti nei programmi dedicati al mondo universitario e più di 600 partecipanti nella sola giornata conclusiva all’Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo. Si chiude con questi numeri l’Innovation Week 2026, promossa dalla Fondazione Innovation Island ETS, che ha riunito imprenditori, ricercatori, investitori, studenti e rappresentanti delle istituzioni, mettendo in luce le potenzialità dell’ecosistema siciliano dell’innovazione.

Accanto a Kazaam Lab, lo spin-off dell’Università di Palermo guidato da Simona Ester Rombo, vincitore assoluto del Premio Innovation Island 2026 con un progetto che applica l’intelligenza artificiale alla sperimentazione clinica, sono state premiate altre iniziative imprenditoriali provenienti da diverse province siciliane.

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A conquistare il premio nella categoria Early Stage è stata Ristonic, di Gaetano Spinnato, di Palermo, che ha ottenuto anche la menzione speciale per l’ambito Turismo della S3 – Smart Specialisation Strategy, la strategia di specializzazione intelligente della Regione Siciliana.

Le altre menzioni speciali sono state assegnate ad Acqua Yachts, con il progetto Digital Vessel, di Palermo (categoria Advanced), per l’Economia del mare; Discovergen di Messina (Early Stage) per le Scienze della vita; Sikelia Phen di Agrigento (Early Stage) per l’Agroalimentare; Piipee di Trapani (Early Stage) per l’Ambiente; Nexo – Arrivare, restare, tornare di Catania (Early Stage) per le Smart cities; Serra Archimede (Advanced), con il progetto Coltiviamo la luce per generare valore: agro-data-energy cluster, per l’Energia.

Il premio Innovatore dell’anno è stato assegnato a Sabrina Maniscalco, fisica siciliana e cofondatrice di Algorithmiq, realtà imprenditoriale di respiro internazionale attiva nel settore dell’informatica quantistica, con applicazioni anche nella ricerca farmaceutica.

Sono state 49 le candidature ammesse alla valutazione: 20 nella categoria Early Stage, 17 nella categoria Advanced e 12 idee imprenditoriali provenienti dalle università di Palermo, Catania e Messina. A valutare le proposte hanno contribuito 30 componenti del board, espressione del mondo della ricerca, finanza, delle università e delle imprese.

«Abbiamo riscontrato una significativa evoluzione dell’ecosistema dell’innovazione sul versante imprenditoriale – dichiara Biagio Semilia, presidente della Fondazione Innovation Island –. La qualità delle proposte selezionate e il collegamento strutturale con le Start Cup Competition delle università hanno messo in luce iniziative imprenditoriali di valore e con ottime prospettive di crescita. La presenza di progetti presentati da persone straniere che hanno scelto la Sicilia testimonia una capacità attrattiva della nostra regione che, troppo spesso, non viene percepita dalle stesse nuove generazioni di potenziali imprenditori siciliani».

Particolare attenzione è stata riservata al trasferimento tecnologico e al collegamento tra ricerca universitaria e sistema produttivo. Oltre 200 studenti universitari hanno partecipato ai programmi Matricole dell’Innovazione e S3 Shadow, iniziative dedicate ad avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’innovazione e dell’imprenditorialità.

La manifestazione ha rappresentato anche un’occasione di confronto sulle infrastrutture dell’innovazione, sulla competitività delle imprese, sull’intelligenza artificiale e sulla formazione. Nel corso della giornata conclusiva è stato presentato anche Exit Strategy, il documentario che, attraverso il linguaggio del thriller finanziario, racconta una storia imprenditoriale di successo.

Conclusa l’edizione 2026, la Fondazione guarda già al prossimo anno. Da lunedì 23 novembre riaprirà la call for startup in vista del Premio Innovation Island, in programma a novembre 2027. «La Fondazione prosegue il suo lavoro di stimolo e accompagnamento delle nuove generazioni, siciliane e non – conclude Semilia – per contribuire alla costruzione di una nuova classe imprenditoriale siciliana, etica, socialmente responsabile e capace di sviluppare idee d’impresa con una prospettiva di crescita sui mercati internazionali».