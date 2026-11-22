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Tale riassetto consentirà una riduzione della spesa di circa 3,7 milioni di euro la riorganizzazione dei dipartimenti della Regione Siciliana. Il dato è stato riconosciuto dal Consiglio di giustizia amministrativa che ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto riguardante la rimodulazione degli assetti dell’amministrazione. Il Cga parla di “indubbio risparmio di spesa conseguibile” e “prevedibile impatto positivo sul bilancio regionale”.

Il parere espresso dall’organo di giustizia amministrativa era stato chiesto dalla Presidenza della Regione tramite l’Ufficio legislativo e legale ed è stato trasmesso alla giunta. Le osservazioni contenute nel parere del Cga sono state integrate nel testo dello schema di decreto.

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«Andiamo avanti – dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – con la riorganizzazione degli uffici regionali per rendere sempre più efficiente l’amministrazione e per ridurre la spesa complessiva. Si tratta di un tassello importante di un processo di rinnovamento che passa anche dalla riforma della dirigenza e dalle nuove assunzioni».

La riorganizzazione porterà da 834 a 562 le strutture dirigenziali dei trenta dipartimenti con una riduzione, in termini assoluti, di 272 uffici, in linea con le indicazioni arrivate nel corso degli anni dalla Corte dei Conti. In totale, sono previste 98 aree, 370 servizi e 94 unità operative di base. La relazione tecnico-finanziaria della Ragioneria generale indica che il costo teorico totale passerà da 21,1 milioni di euro a quasi 17,4 milioni.

Nel suo parere, il Cga sottolinea che i futuri interventi sugli assetti organizzativi “dovranno essere necessariamente preceduti da una compiuta mappatura dei processi e dei procedimenti e da una verifica quali-quantitativa degli effetti della digitalizzazione e dell’impiego dell’intelligenza artificiale sull’attività amministrativa regionale”.

Dopo la trasmissione del parere alla giunta, i prossimi passi dell’iter saranno la firma del decreto da parte del presidente della Regione e la trasmissione alla Corte dei Conti per la registrazione.

Nel corso della seduta di oggi, la giunta ha dato il via libera anche alla griglia standard di rilevazione per la pesatura delle strutture dirigenziali. Si tratta di uno strumento metodologico per determinare il valore, in termini organizzativi ed economici, dei diversi servizi attraverso criteri uniformi, oggettivi e trasparenti. L’approvazione consente adesso di avviare la fase successiva di rilevazione presso tutti i dipartimenti regionali.