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“Questa Cop31 – commenta Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – passerà alla storia come una delle peggiori COP a cui abbiamo mai assistito. Invece di essere una COP dell’attuazione, quella di Antalya si è rivelata una COP del rinvio e del fallimento e che ha messo in un angolo il tema dei cambiamenti climatici.

È inaccettabile che nel pieno della crisi climatica che avanza con impatti che si stanno intensificando in ogni angolo del pianeta, i governi, ostaggio della lobby fossile e dei petrostati capitanati dall’Arabia Saudita, non siano riusciti a trovare un terreno comune sufficiente a ottenere anche solo un risultato plausibile per meglio fronteggiare l’emergenza climatica.

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A partire dall’Accordo di Dubai sull’abbandono delle fossili e dalle risorse finanziarie promesse ai Paesi più poveri e vulnerabili per l’adattamento e la giusta transizione. Il fallimento dei negoziati non deve fermare, però, la transizione energetica.

L’Italia, in primis, adotti una roadmap per il phasing-out delle fossili che acceleri la transizione verso un sistema energetico fondato su elettrificazione, fonti pulite, reti, accumuli ed efficienza. Un messaggio che rilanceremo anche sabato 5 dicembre a Roma, a Piazza del popolo, partecipando alla manifestazione nazionale per il clima “la Terra chiamò”.

“Il fallimento di Antalya – dichiara Mauro Albrizio, responsabile ufficio europeo di Legambiente – non può diventare una scusa per abbandonare la cooperazione multilaterale sul clima. Quando i governi raggiungono un consenso, gli accordi delle Nazioni Unite sul clima hanno un enorme peso politico e possono orientare politiche, finanziamenti e investimenti per fronteggiare l’emergenza climatica.

Serve un nuovo protagonismo dell’Europa. Ad Antalya, purtroppo, l’Europa si è isolata non avendo avuto forza e volontà politica per mettere in campo una forte leadership capace di fare fronte comune con la Cina e costruire un ponte tra Paesi industrializzati, emergenti ed in via di sviluppo.

Solo così sarebbe stato possibile garantire un accordo ambizioso dove l’obiettivo di elettrificazione era uno degli impegni di un più ampio pacchetto per il phase-out delle fossili, insieme agli aiuti ai Paesi più poveri e vulnerabili con adeguati finanziamenti per l’adattamento e la giusta transizione”.

Cosa deve fare l’Europa

Un primo importante passo in questa direzione è l’adozione di roadmap nazionali da parte di Germania, Francia, Olanda, Finlandia, Irlanda e Danimarca, che nei prossimi mesi saranno seguite anche da Spagna, Portogallo e Lussemburgo.

E anche l’Italia deve fare la sua parte attraverso una ambiziosa Roadmap per il phasing-out delle fossili. Solo così sarà possibile creare le condizioni politiche per l’adozione di un’ambiziosa roadmap europea in grado di accelerare la transizione energetica e nello stesso tempo ridare credibilità e nuova linfa alla leadership climatica europea, contribuendo per davvero ad avviare l’annunciata “era di attuazione” dell’Accordo di Parigi e superare il fallimento di Antalya.

5 dicembre in piazza per il clima

Il Pianeta ha bisogno di tutti noi. A Roma sabato 5 dicembre prenderà il via dalle ore 14.00 a Piazza del Popolo Legambiente invita cittadini e cittadini a partecipare alla manifestazione nazionale per il clima “La Terra Chiamò”, promossa da un vasto cartello di associazioni e realtà.

Una iniziativa per chiedere al Governo che la crisi climatica torni al centro dell’agenda politica e che vengano messe in campo azioni concrete non più rinviabili per tutelare l’ambiente e contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. La scelta del 5 dicembre lega la manifestazione a due ricorrenze internazionali: la Giornata mondiale del suolo, promossa dalla FAO, e la Giornata internazionale del volontariato delle Nazioni Unite