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Palermo, 23 novembre 2026. Parte nel giorno simbolo del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il progetto triennale di prevenzione e contrasto alla violenza di genere “In nome di Sara. Dalla memoria al futuro”, rivolto alle scuole, alle università e ai giovani della Sicilia. L’evento di presentazione e avvio ufficiale del programma si terrà mercoledì 25 novembre alle ore 10:00 presso l’Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale “Sara Campanella” (ex Nazario Sauro – Franchetti) a Palermo (Plesso Giafar – Via Emiro Giafar, 17).

L’iniziativa segna l’avvio operativo della convenzione stipulata per il triennio 2026-2028 tra il Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio e l’Associazione “Sara Campanella” Ets, dedicata alla 22enne di Misilmeri uccisa a Messina il 31 marzo 2025. Attraverso un calendario annuale condiviso di incontri ed eventi sul territorio regionale, il progetto “In nome di Sara. Dalla memoria al futuro” mira a promuovere una cultura fondata sul rispetto della dignità della persona, contrastando stereotipi e discriminazioni, sviluppando competenze emotive e relazionali per prevenire i comportamenti violenti e facendo conoscere gli strumenti di tutela e le reti territoriali di supporto alle vittime. Il programma, punta inoltre alla partecipazione attiva dei giovani per favorire il dialogo intergenerazionale e la cittadinanza attiva, mantenendo viva la memoria delle vittime di femminicidio attraverso la riflessione educativa. Le attività sono finanziate con le risorse autorizzate dall’art. 10 della Legge regionale 10 giugno 2025 n. 26 (Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio, Programma 6 – Servizi ausiliari all’istruzione).

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“Dal 31 marzo 2025 la nostra vita si è fermata – dichiara Maria Concetta Zaccaria, madre di Sara e presidente dell’Associazione “Sara Campanella” Ets -. Il dolore per l’assenza di Sara è un vuoto immenso, ingiusto, quotidiano, che non si colma e che nessuna parola potrà mai raccontare fino in fondo. La nostra vita si è interrotta per sempre. Ma proprio dentro questa ferita così profonda e lacerante abbiamo scelto di non restare in silenzio e di trasformare lo strazio in un impegno vivo, concreto, capace di parlare al futuro. Avviare questo percorso triennale nelle scuole e nelle università siciliane proprio il 25 novembre, nella scuola che oggi porta il nome di Sara, ha per noi un valore immenso. Sara amava la vita, lo studio, il rispetto e la libertà. La sua luce, la sua gentilezza, il suo coraggio e il suo esempio di DONNA LIBERA non si sono spenti con lei: oggi camminano insieme a noi e diventano seme di consapevolezza per tanti ragazzi e ragazze. Con il progetto “In nome di Sara. Dalla memoria al futuro” si vuole accompagnare i giovani a ritrovare l’amore per sé stessi e per gli altri, i valori, educando al rispetto, abbattendo gli stereotipi, insegnando che l’amore vero non controlla, non è possesso e non fa mai male. Se anche una sola giovane vita verrà salvata, se anche un solo ragazzo imparerà a scegliere il rispetto al posto della prevaricazione, allora il nome di Sara continuerà a vivere in loro, generando vita, luce e speranza.”

La mattinata del 25 novembre, che si svolgerà alla presenza dei familiari di Sara Campanella, si aprirà con il saluto di apertura di Maria Teresa Cannistraro, dirigente scolastica dell’I.C.S. “Sara Campanella”. Seguiranno i saluti istituzionali di Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, di Marianna Caronia, deputata ARS e vicepresidente della V Commissione Cultura, Formazione e Lavoro, di Pasquale Terrani, vicesindaco della Città Metropolitana di Palermo e Pari opportunità del Comune di Palermo, di Mimma Calabrò, assessora alle Politiche di Genere e Pari Opportunità del Comune di Palermo, e di Giuseppe Federico, presidente della II Circoscrizione del Comune di Palermo.

Il dibattito entrerà nel vivo con gli interventi di Vincenzo Cusumano, dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio, di Bernando Moschella, Provveditore agli Studi di Palermo, e di Annamaria Picozzi, Sostituto Procuratore Generale di Palermo. Prenderanno inoltre la parola Sonya Vasto, professoressa associata dell’Università degli Studi di Palermo, Giuseppa Sclafani, psicologa e psicoterapeuta dell’Associazione Sara Campanella Ets, e Adriana Argento, coordinatrice del programma triennale “In nome di Sara” 2026-2028. A moderare i lavori sarà Rachele Gerace, giornalista della Gazzetta del Sud/Rtp tv – Società Editrice Sud.