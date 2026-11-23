Dal 27 al 29 novembre al SanLorenzo Mercato la rassegna «Agricoltura, cibo e montagna», promossa dalla Regione Siciliana e dall’Università di Palermo. Tre giorni di degustazioni, incontri con le imprese e dibattiti su agricoltura, turismo enogastronomico e nutrizione

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Palermo – Le verdure antiche delle Madonie, la provola e il suino nero dei Nebrodi, il miele dell’ape nera siciliana. Dal 27 al 29 novembre 2026 il pubblico potrà conoscere da vicino le produzioni delle due aree montane al SanLorenzo Mercato di Palermo, dove undici espositori animeranno il Villaggio Gastronomico. Attorno ai loro banchi si svolgerà «Agricoltura, cibo e montagna – Il gusto delle alte terre tra scienza, tradizione e innovazione», il progetto promosso dall’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea della Regione Siciliana e dall’Università degli Studi di Palermo.

Il Villaggio resterà aperto per tutti e tre i giorni, con degustazioni, spazi dedicati alle produzioni certificate Dop e Igp e incontri commerciali tra imprese e operatori. Il programma comprende cinque masterclass da 25 partecipanti ciascuna, quattro dimostrazioni di cucina e tre dibattiti. Produttori, ricercatori, cuochi e operatori turistici si confronteranno sulle prospettive dell’agricoltura di montagna e sul contributo che le produzioni locali possono dare all’economia delle Madonie e dei Nebrodi.

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Venerdì 27 novembre, l’apertura e le erbe delle Madonie

La manifestazione si aprirà alle 10.30 con la presentazione del progetto. Alle 11 il primo dibattito affronterà il rapporto tra agricoltura, gastronomia, comunicazione e sviluppo delle aree montane. Interverranno Fulvio Bellomo, dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Agricoltura, Giuseppe Ferrarello e Domenico Barbuzza, presidenti dei Parchi delle Madonie e dei Nebrodi, Domenico Di Stefano, presidente di DOS Sicilia, Mario Cicero e Dario Costanzo, presidente e direttore del GAL ISC Madonie. Al confronto parteciperanno anche Dario Mirri, fondatore di SanLorenzo Mercato, Salvatore Cicco, presidente della Strada dei Vini e dei Sapori delle Madonie sui percorsi della Targa Florio, e Paolo Inglese, docente dell’Università di Palermo. Con la partecipazione di due studenti dei corsi di studio STAL e Comunicazione per l’Enogastronomia.

A mezzogiorno aprirà il Villaggio Gastronomico. Alle 13 lo chef calabrese Ercole Villirillo, patron del ristorante «Da Ercole», proporrà «Dal mare alle alte terre», un incontro in cucina tra sapori mediterranei e prodotti di montagna.

Dalle 16 alle 17 il GAL ISC Madonie dedicherà la prima masterclass alle verdure tradizionali e antiche del territorio. A guidarla saranno Rosario Schicchi, direttore dell’Orto botanico dell’Università di Palermo, ed Enzo Barbieri, chef di Altomonte ed esperto di erbe spontanee. Alle 18 Barbieri tornerà ai fornelli con la Pro Loco di Isnello per mostrare come le erbe spontanee entrano nella cucina tradizionale.

Sabato 28 novembre, il turismo enogastronomico e le filiere di montagna

Il Villaggio riaprirà alle 10. Alle 10.30 Nino Amadore modererà il dibattito sul turismo enogastronomico e sulle opportunità per i territori di produzione. Ne discuteranno Giovanni Ruggieri e Arabella Mocciaro Li Destri dell’Università di Palermo, Marcello Mangia, presidente e amministratore delegato di Mangia’s Hotels & Resorts – Aeroviaggi, il gastronomo Mario Liberto e Daniele Cipollina, CEO di ADV Maiora Comunicazione Integrata.

Tre masterclass scandiranno la giornata. Dalle 12 alle 13 il GAL ISC Madonie proporrà un incontro su pane, biscotti e lievitati con Enzo Barbieri, presidente dell’Istituto nazionale assaggiatori di pane, Giuseppe Russo, biologo e ricercatore del Consorzio Gian Pietro Ballatore, e Marco Riggi, amministratore delegato di Molini Riggi.

Dalle 16.30 alle 17.30 la provola e gli altri formaggi di montagna saranno al centro della masterclass di DOS Sicilia con Massimo Todaro, dell’Università di Palermo, e il maestro di cucina Peppe Giuffrè.

Dalle 18 alle 19 il Parco dei Nebrodi riunirà Luigi Liotta, dell’Università di Messina, e lo chef Rosario Giacalone per un approfondimento sul suino nero e sulla provola dei Nebrodi. Alle 19.30 Giacalone chiuderà la giornata con la dimostrazione «Il suino dei Nebrodi a tavola».

Domenica 29 novembre, nutrizione, olio e miele dell’ape nera

Il Villaggio aprirà alle 10. Alle 11 gli studenti dei corsi STAL e Comunicazione per l’Enogastronomia condurranno il dibattito «Gastronomia di montagna, nutrizione e longevità». Interverranno Silvio Buscemi e Gianfranco Marrone, dell’Università di Palermo, Enzo Barbieri, Nino Amadore, Alessandro Pitruzzella, presidente dell’Ordine dei Biologi della Sicilia, e Domenicantonio Galatà, presidente dell’Associazione italiana nutrizionisti in cucina.

Dalle 12 alle 13 l’ultima masterclass sarà dedicata alle cultivar e ai territori dell’olio siciliano. La curerà il Consorzio di tutela e valorizzazione dell’olio extravergine di oliva Dop Val di Mazara, con il presidente Ciro Zambito, lo chef Natale Di Maria, patron di Villa Boscogrande, e Arabella Mocciaro Li Destri, dell’omonima azienda. Alle 13.30 Peppe Giuffrè concluderà la rassegna ai fornelli con il miele di montagna e l’ape nera di Sicilia. La Strada dei Vini e dei Sapori delle Madonie sui percorsi della Targa Florio curerà gli abbinamenti enologici della tre giorni, in collaborazione con l’ONAV di Enna per una parte degli appuntamenti.