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CATANIA – Una ventina di pazienti oncologici in attesa dei prelievi necessari alle terapie, alcuni in condizioni di malessere, senza sapere quando e dove potranno effettuare gli esami. È la situazione denunciata questa mattina dai familiari di alcuni pazienti dell’ospedale Cannizzaro di Catania, che si sono rivolti al Codacons per segnalare gravi difficoltà nell’organizzazione del servizio.

Secondo le testimonianze raccolte dal Codacons, intorno alle 8:20 non era stato ancora effettuato alcun prelievo. Alle 8:48, un nuovo messaggio confermava che circa venti pazienti erano ancora in attesa. Alle 9:10, i familiari segnalavano che la situazione era rimasta invariata e che nessuno aveva fornito indicazioni certe sull’arrivo del personale incaricato dei prelievi.

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Alle ore 9:15, nell’ultima telefonata ricevuta dal Codacons, i familiari hanno riferito che nessun prelievo era stato ancora effettuato e che i pazienti continuavano ad attendere nel reparto di Oncologia, senza sapere se gli esami sarebbero stati eseguiti sul posto oppure se avrebbero dovuto raggiungere un altro padiglione.

Codacons e Articolo 32 AIDMA (Associazione Italiana Diritti del Malato) ricordano che già il 4 novembre erano state segnalate difficoltà nell’organizzazione dei prelievi. In quell’occasione, secondo quanto denunciato dai familiari, i pazienti venivano indirizzati dal reparto di Oncologia al padiglione F3, da raggiungere a piedi, per effettuare gli esami. Un percorso esterno particolarmente disagevole per persone sottoposte a cure oncologiche, soprattutto in caso di pioggia o maltempo. Secondo quanto riferito dai cittadini, alla base di queste difficoltà vi sarebbe una carenza di personale infermieristico.

Le due associazioni esprimono una ferma protesta per quanto segnalato dai familiari e ritengono inaccettabile che pazienti già provati dalla malattia debbano affrontare attese e spostamenti evitabili, senza ricevere informazioni chiare sull’organizzazione di prestazioni indispensabili al loro percorso di cura.

Codacons e Articolo 32 AIDMA chiedono l’immediato intervento del Direttore Generale e del Direttore Sanitario dell’ospedale Cannizzaro, affinché vengano accertate le cause dei disservizi denunciati e adottate soluzioni concrete per garantire la regolarità dei prelievi, un’adeguata presenza di personale e un’assistenza rispettosa delle condizioni dei pazienti.

Le associazioni sottolineano che un’eventuale carenza di infermieri non può tradursi in ulteriori difficoltà per i malati oncologici. Ritengono indispensabile che la struttura sanitaria individui tempestivamente le misure organizzative necessarie per assicurare la continuità del servizio, evitando che problemi interni ricadano su persone già impegnate ad affrontare percorsi terapeutici particolarmente delicati.

Codacons e Articolo 32 AIDMA chiedono risposte immediate e si riservano, qualora la situazione non venga risolta in tempi brevi, di rivolgersi al Ministro della Salute, Orazio Schillaci, per sollecitare l’invio di ispettori ministeriali presso l’ospedale Cannizzaro, al fine di verificare l’organizzazione del servizio e le condizioni di assistenza garantite ai pazienti.

Le due associazioni ribadiscono infine che la tutela della salute e della dignità dei malati deve rappresentare una priorità assoluta. Chi affronta una terapia oncologica ha diritto a cure tempestive, attenzione e rispetto, senza dover sopportare ulteriori ostacoli organizzativi.