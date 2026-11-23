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La stagione Teatro da Kamera “Riti di passaggio” del Teatro Agricantus di Palermo continua nel segno della memoria, dell’identità e delle radici. Martedì 24 novembre alle ore 21 Valentina Todaro sarà la protagonista di “Rosa d’amore, spine e canto” , viaggio viscerale e senza filtri nella vita di Rosa Balistreri, la cantante di Licata che ha trasformato il dolore personale in un grido politico, e la propria voce in uno strumento di denuncia. Accompagnata dalle musiche di Francesco Maria Martorana lo spettacolo teatrale passa in rassegna le tappe più significative della vita di Rosa: dall’infanzia negata alla violenza domestica, dalla fuga a Firenze agli incontri con Ignazio Buttitta, Renato Guttuso e Dario Fo. sangue, spine e canto.



Messa a dura prova sin da bambina, nella Sicilia degli Anni 60 Rosa trasforma ogni palco in uno spazio di lotta contro la mafia e di denuncia sociale: per lo sfruttamento dei lavoratori, per la sottomissione delle donne e per l’indifferenza generale che attanaglia l’Isola.

Lo spettacolo di Valentina Todaro restituisce restituisce così il ritratto di una donna che ha saputo trasformare la rabbia in arte e la memoria in testimonianza viva.

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Il Teatro Agricantus è sostenuto dalla Regione Siciliana – Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo che ne riconosce il ruolo e la funzione artistica, culturale e sociale.