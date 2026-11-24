- Pubblicità -

Charles Mingus che arriva senza il suo contrabbasso e, a due ore dal concerto, fu necessario farsene prestare uno da uno spettatore; Chet Baker, Miles Davis, Frank Sinatra, Chick Corea, Duke Ellington, Aretha Franklin e tanti altri. Nel frattempo, il Teatro Massimo chiude e comincia un sonno che durerà ventitré anni; il centro storico si svuota, la mafia spara, il cemento cancella le ville. Nella Palermo inquieta degli anni Settanta quattro amici scendono in uno scantinato e decidono che lì dentro si farà jazz.

È questa città, ferita ma capace di inventarsi continuamente altre strade, che attraversa “Jazz Club. Storia di whisky e contrabbassi”, il romanzo del giornalista Mario Di Caro (I Lapilli – Kalós). Giovedì 26 novembre alle 18 alle librerie Cavallotto UBIK, in corso Sicilia 91 a Catania, Mario Di Caro ne discuterà con Andrea Giuseppe Cerra ed Elvira Seminara, in collaborazione con l’associazione musicale Etnea. Lucia Fossi leggerà alcuni passi del romanzo.

- Pubblicità -

Il protagonista è Ignazio – dietro il personaggio si riconosce Ignazio Garsia, pianista, compositore e fondatore del Brass Group –, musicista ostinato che in quello spazio ancora vuoto vede un palco, il pianoforte, le sedie, il bar e soprattutto una grande orchestra di ottoni. Attorno, Palermo che sembra vivere contemporaneamente due storie: gli omicidi, le periferie cresciute male, il centro storico abbandonato; e la città di chi continua testardamente a costruire cultura.

Ma prima dei grandi nomi c’è uno scantinato. Palermo, 1974: un palco, un pianoforte, il whisky nei bicchieri di plastica e una sala che si riempie fino a lasciare il pubblico seduto per terra per il chitarrista brasiliano Irio De Paula. È l’inizio di un’avventura destinata a cambiare la vita musicale della città.

Mario Di Caro è giornalista di Repubblica, lavora a Palermo e si occupa di cultura e spettacoli. Ha pubblicato “Mezzanotte al Teatro Massimo” e “La capitana dell’isola di nessuno”. Questo è il suo terzo romanzo.