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Roma. No è no. Sempre. Non esistono eccezioni, giustificazioni o interpretazioni: il silenzio non è consenso, la fiducia non è consenso, la dipendenza non è consenso. È questo il messaggio al centro dell’iniziativa promossa dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’incontro si terrà mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 16.30, nella sala ‘Enzo Tioli’ della Presidenza nazionale Uici, in via Borgognona 38, a Roma.

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Cuore dell’iniziativa sarà la presentazione del video ‘NO È NO. SEMPRE’, realizzato con la partecipazione di venti donne cieche e ipovedenti. Venti voci e venti testimonianze che si concludono con una dichiarazione netta: «Ma no è no».

La riflessione proseguirà attraverso lo spettacolo ‘Le voci di Pelle di Fiaba’, interpretato da Emilia Martinelli e Tiziana Scrocca, accompagnate dal musicista Roberto Mazzoli. Attraverso una rilettura delle fiabe, lo spettacolo affronta rapporti di potere, stereotipi e violenza di genere.

In occasione del 25 novembre, l’Uici annuncia l’avvio del percorso di adesione al progetto Punto Viola, promosso dall’associazione Donnexstrada, per rendere la sede nazionale un luogo riconoscibile e preparato ad accogliere donne in situazioni di pericolo o bisognose di aiuto.

Nel 2025, i Centri antiviolenza e le Case rifugio di Differenza Donna hanno accolto 226 donne con disabilità, con un incremento del 55,8% rispetto al biennio 2023-2024. I dati evidenziano la necessità di servizi accessibili, ascolto, sostegno psicologico, assistenza legale e accompagnamento educativo.

«Vogliamo che il 25 novembre non si esaurisca in una ricorrenza. Le parole sono necessarie, la cultura è fondamentale, ma l’impegno deve continuare ogni giorno», sottolinea Linda Legname, vicepresidente nazionale Uici.