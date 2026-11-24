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Palermo – Si è svolto presso l’Istituto Paritario Seneca di Palermo il secondo incontro del progetto di Formazione Scuola-Lavoro “Costituzione e legalità”, promosso nell’ambito della convenzione stipulata tra l’Istituto Seneca e l’U.I.R. APS Palermo.

L’iniziativa si inserisce in un percorso formativo volto a sensibilizzare le nuove generazioni sui valori costituzionali, sul rispetto delle istituzioni, sulla responsabilità individuale e sull’importanza di una cittadinanza consapevole e attiva.

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È intervenuto il vicepresidente coordinatore per la Regione Sicilia e delegato territoriale dell’area metropolitana di Palermo, Nicola Barretta, che ha introdotto la relazione dell’avvocato Giovanni Magrì, Luogotenente dei Carabinieri in congedo, sulla tematica “art. 54 Cost. – Legalità, Responsabilità, Etica Pubblica e dei Cittadini e Istituzioni”. La lezione ha coinvolto circa 50 studenti.

La seconda parte dell’incontro ha previsto un documentario sulla vita del magistrato Paolo Borsellino. Salvo Martorana, Luogotenente dei Carabinieri in congedo ed ex componente della sezione investigativa antimafia, ha raccontato la propria esperienza professionale al fianco del magistrato.

L’incontro ha rappresentato un’occasione di crescita e sensibilizzazione, dimostrando quanto il dialogo tra istituzioni, associazioni, scuola e testimoni diretti possa contribuire alla formazione delle coscienze e alla costruzione di una cultura fondata sulla legalità.