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Misterbianco, 24 novembre 2026 – Humanitas Istituto Clinico Catanese ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015 del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale dedicato al tumore del polmone.

Il riconoscimento conferma la qualità organizzativa di un modello di presa in carico consolidato nell’ospedale, basato sulla collaborazione di un team multidisciplinare che discute i singoli casi e individua le strategie diagnostiche e terapeutiche più appropriate.

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«Il valore del PDTA sta proprio nella capacità di mettere insieme competenze differenti attorno alle necessità di ogni singolo paziente», spiega Enrico Potenza, responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Toracica II. «È l’intero gruppo di professionisti a lavorare attorno a lui, mettendolo letteralmente al centro».

Paolo Macrì, responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Toracica I, sottolinea che il percorso è stato costruito e aggiornato dal 2012 attraverso il confronto costante tra specialisti e una particolare attenzione alla chirurgia mininvasiva.

La certificazione ISO 9001:2015 riconosce un sistema organizzativo sottoposto a verifica esterna e rappresenta l’impegno a monitorare e migliorare continuamente i processi assistenziali. Arriva a poche settimane dalla convenzione con la The Ohio State University per progetti di ricerca e formazione sul tumore al polmone.