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Nel terzo trimestre 2026 gli esercizi ricettivi in Italia hanno registrato più di 60 milioni di arrivi e 249 milioni di presenze. Rispetto allo stesso trimestre del 2025, gli arrivi sono in lieve diminuzione (-0,5%), mentre le presenze sono aumentate del 3,0%.

Oltre la metà delle presenze sono dovute alla componente straniera, che rappresenta il 55,3% del totale. Rispetto al 2025, le presenze dei turisti stranieri nel terzo trimestre sono aumentate del 6,4%, mentre quelle della clientela italiana si sono ridotte dell’1,0%.

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Nel confronto con il 2025, settembre risulta il mese in cui le presenze sono aumentate maggiormente (+4,4%), ma il mese più turistico è agosto, con il 39,7% delle presenze del trimestre.

Il settore alberghiero ha registrato, nel terzo trimestre 2026, 33,4 milioni di arrivi e quasi 118,5 milioni di presenze. Il settore extra-alberghiero ha contribuito con poco meno di 27,1 milioni di arrivi e oltre 130,5 milioni di presenze.

Nel trimestre, l’incremento tendenziale più rilevante delle presenze riguarda gli esercizi extra-alberghieri (+4,2%), mentre quelle del settore alberghiero sono aumentate in misura inferiore (+1,7%).

Negli esercizi extra-alberghieri, a una sostanziale stabilità delle presenze della componente italiana (+0,1%) rispetto al terzo trimestre 2025 si accompagna una crescita molto sostenuta delle presenze straniere (+7,3%). Nel comparto alberghiero, la domanda interna ha subito una flessione (-2,0%) a fronte di una significativa crescita delle presenze straniere (+5,3%).

Nel terzo trimestre, la permanenza media dei clienti negli esercizi ricettivi è pari a 4,12 notti per ciascun arrivo ed è maggiore per gli italiani (4,43 notti) rispetto agli stranieri (3,89 notti).

Il commento

I flussi turistici del terzo trimestre del 2026 registrano una lieve diminuzione tendenziale in termini di arrivi ma crescono come presenze. Tale incremento è determinato esclusivamente dalla componente straniera. Il settore extra-alberghiero, con la diffusione degli alloggi privati in locazione per finalità turistiche, assorbe oltre la metà delle presenze complessive del trimestre, quota che raggiunge il 54,9% nel mese di agosto.

La performance del settore nel trimestre evidenzia una dinamica positiva sia degli esercizi alberghieri sia di quelli extra-alberghieri, ma con intensità differenti: la crescita della domanda per il comparto extra-alberghiero è infatti due volte e mezzo quella del comparto alberghiero (rispettivamente +4,2% e +1,7%).