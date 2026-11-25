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Grave carenza di Medici di Medicina Generale e di Pediatri a Castel di Iudica e rischio di interruzione dell’assistenza sanitaria. Nel territorio, infatti, non è più garantita la presenza di Medici di Medicina Generale né di Pediatri di libera scelta. La popolazione è di fatto priva di assistenza sanitaria di base, con gravi conseguenze soprattutto per gli anziani, che rappresentano una parte rilevante della popolazione, e per i minori, privi di qualsiasi riferimento pediatrico sul territorio.



A fronte di tale emergenza, il servizio di Guardia Medica risulta attivo esclusivamente nelle ore pomeridiane, notturne e festive. La fascia antimeridiana, quella in cui si concentra la maggiore richiesta di assistenza, resta completamente scoperta.

La situazione è ulteriormente aggravata dalla notevole distanza dal più vicino presidio ospedaliero, raggiungibile solo dopo un lungo percorso, con tempi di percorrenza elevati e una viabilità non sempre agevole.



DICHIARA IL SINDACO DI CASTEL DI IUDICA, RUGGERO STRANO:

“Nelle ore antimeridiane, in caso di necessità di assistenza medica non emergenziale, ma comunque immediata, i cittadini,in particolare anziani e minori, restano privi di un medico di riferimento sul territorio, con evidenti disagi e rischi per la salute pubblica.

Chiedo formalmente e con urgenza l’attivazione della Guardia Medica anche nelle ore antimeridiane, quale misura minima e indifferibile per compensare la carenza di Medici di Medicina Generale e di Pediatri e per garantire la continuità assistenziale e il diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione.



Chiedo inoltre di conoscere le determinazioni assunte dall’ASP in merito alla richiesta e i tempi di attivazione del servizio. In mancanza di riscontro, questo Ente si vedrà costretto a segnalare formalmente la situazione alle Autorità competenti, a tutela della salute pubblica e della cittadinanza”.