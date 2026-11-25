Divulgata una sintesi delle ultime due sedute del Consiglio metropolitano di Catania, svoltasi il 19 e il 23 novembre, tra l’istituzione delle Commissioni permanenti, le prospettive per l’edilizia scolastica e le risorse destinate al rilancio delle Ciminiere

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Le sedute del Consiglio metropolitano del 19 e del 23 novembre hanno portato all’istituzione delle Commissioni consiliari permanenti, all’approvazione di provvedimenti relativi al bilancio dell’Ente e all’Azienda Speciale Servizi Città Metropolitana di Catania nonché di una mozione per il potenziamento dell’edilizia scolastica nell’hinterland etneo.

Nel corso della seduta del 19 Novembre sono state istituite le tre Commissioni consiliari permanenti, ciascuna composta da sei componenti. La presidenza della Commissione Controllo e garanzia è stata attribuita all’unanimità alla consigliera Pia Giardinelli.

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La mozione, inoltre, richiama in particolare le esigenze dell’Istituto Concetto Marchesi di Mascalucia, che necessita di una palestra, e del Polivalente di San Giovanni la Punta, dove la carenza di aule rappresenta una criticità per le scuole ospitate nel complesso. Nel dibattito sono stati evidenziati anche i problemi legati alla sicurezza e alla viabilità nelle aree interessate.

Il Sindaco metropolitano Enrico Trantino ha riferito che per il Concetto Marchesi è in fase di predisposizione un progetto esecutivo per la realizzazione della palestra e che l’Ente sta individuando la fonte di finanziamento. Per il Polivalente di San Giovanni la Punta è stata invece individuata una possibile sede alternativa, da utilizzare per far fronte alla carenza di spazi.

Nella seduta del 23 novembre il Consiglio ha approvato, con 12 voti favorevoli e un’astensione, una variazione al bilancio di previsione dell’Ente 2026-2028. Tra le voci più rilevanti figurano le risorse destinate alla riattivazione del centro fieristico Le Ciminiere, sia per il recupero della parte danneggiata dall’incendio sia per il miglioramento di altri spazi della struttura, con particolare attenzione alla funzione fieristica e alla possibilità di ospitare manifestazioni ed eventi. La variazione comprende inoltre investimenti per il settore tecnico e adeguamenti della spesa per il personale in relazione al rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Il Consiglio ha inoltre approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 dell’Azienda speciale Servizi Città Metropolitana di Catania, con 13 voti favorevoli e un’astensione, e l’incremento del capitale di dotazione della stessa Azienda, anch’esso con 13 voti favorevoli e un’astensione.

La trattazione degli altri punti all’ordine del giorno è stata rinviata alla seduta di martedì 15 dicembre, alle ore 15.