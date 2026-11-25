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In concomitanza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne istituita dalle Nazioni Unite, il pluripremiato docufilm “Artemisia Gentileschi, Pittrice Guerriera”, diretto dal regista Jordan River, viene reso disponibile alla visione gratuita per tutti gli iscritti a Prime Video in Italia fino al 25 novembre 2026.

L’iniziativa coincide con il sesto anniversario dell’uscita ufficiale dell’opera, confermandosi a oggi l’opera audiovisiva più vista e apprezzata a livello internazionale sulla straordinaria artista del ’600. Attraverso una narrazione rigorosa e visivamente potente, arricchita da testimonianze critiche e riprese in alta definizione dei capolavori custoditi nei principali musei del mondo, la pellicola ripercorre la vicenda biografica e artistica di Artemisia Gentileschi (1593–1654). Dalle drammatiche fasi del processo per stupro del 1612 contro Agostino Tassi fino all’affermazione presso le più prestigiose corti europee e all’ingresso storico nell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze come prima donna ammessa, l’opera intreccia il chiaroscuro caravaggesco a un messaggio civile di straordinaria attualità: il trionfo della dignità e dell’autodeterminazione di un’artista che scelse di non definirsi attraverso il trauma, ma attraverso l’eccellenza della propria pittura.

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«La storia di Artemisia Gentileschi non appartiene soltanto alla storia dell’arte del Seicento, ma rappresenta un simbolo universale di dignità, coraggio civile e riscatto», sottolineano dalla distribuzione Delta Star Pictures. «Rendere quest’opera accessibile gratuitamente in queste giornate cruciali significa offrire al pubblico uno strumento di riflessione e memoria storica condivisa contro ogni forma di violenza di genere». Il film è accessibile sulla piattaforma al link https://www.primevideo.com/region/eu/detail/0IM9SDX7B1930CC5L58TUGPDXG.

A suggellare le celebrazioni, nella giornata del 25 novembre, dalle 17:00 alle 18:30, il documentario sarà al centro di un incontro internazionale presentato in Germania dall’Università di Treviri. Interverranno il regista Jordan River, il professor Oreste Sacchelli, professore emerito dell’Université de Lorraine e dell’Universität Luxemburg, la dottoressa Cristina Belloni degli Istituti Jakob Philipp Fallmerayer di Bressanone e la dottoressa Mara Borelli dell’Universität Trier / IZT. La conferenza si svolgerà interamente in lingua italianae offrirà a chiunque la possibilità di partecipare gratuitamente in diretta online, collegandosi tramite il link dedicato che sarà pubblicato sul portale ufficiale dell’opera all’indirizzo www.artemisiagentileschi-warriorpainter.com.