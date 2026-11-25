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Palermo, 25 novembre 2026 – Sono trascorsi 41 anni da quel tragico 25 novembre 1985, quando Biagio Siciliano e Maria Giuditta Milella, di appena 14 e 17 anni, furono vittime di un incidente in via Libertà, a Palermo, mentre aspettavano l’autobus dopo la scuola. Una tragedia che ha segnato profondamente la città e la cui memoria la CNA di Palermo ha contribuito a custodire nel corso degli anni.

All’indomani della tragedia, la CNA di Palermo, su iniziativa di Pippo Glorioso, oggi segretario provinciale dell’associazione, raccolse l’appello degli studenti del liceo Meli, facendosi promotrice della realizzazione e della collocazione di una targa commemorativa sul luogo dell’incidente.

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«Ricordo ancora il dolore di quei giorni e la volontà degli studenti di lasciare un segno tangibile della memoria di Biagio e Giuditta – dichiara Pippo Glorioso, segretario della CNA di Palermo –. Quarantuno anni fa mi adoperai affinché quell’appello non rimanesse inascoltato e venisse collocata una targa in loro ricordo. Come CNA sentimmo il dovere di essere vicini agli studenti, alle famiglie e all’intera comunità cittadina, affinché il ricordo di quelle due giovani vite spezzate non andasse perduto».

«A distanza di oltre quattro decenni – prosegue Glorioso – quella targa rappresenta ancora oggi un presidio di memoria collettiva e di impegno civile. Ricordare Biagio e Giuditta significa rinnovare il nostro impegno per una città più sicura, più attenta e più responsabile. La memoria non può esaurirsi nella celebrazione di un anniversario, ma deve tradursi in una responsabilità quotidiana, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni».

Con il ricordo di Biagio Siciliano e Maria Giuditta Milella, la CNA di Palermo rinnova il proprio impegno civile e sociale nei confronti del territorio, nella consapevolezza che il ruolo di un’associazione di rappresentanza non si esaurisce nella tutela delle imprese, ma passa anche attraverso la partecipazione attiva alla vita della comunità.