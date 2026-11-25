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Al via a Termini Imerese un Corso teorico-pratico per il riconoscimento e l’utilizzo delle piante spontanee commestibili. Il seminario, promosso dall’Università Popolare e da BCsicilia, si terrà nel periodo novembre – dicembre 2026 e prevede un programma articolato in cinque lezioni, con inizio alle ore 17, e due escursioni nel territorio per la scoperta e la raccolta di piante commestibili. Si inizia giovedì 26 con una lezione dal titolo “Il regalo della natura: vegetali commestibili che crescono spontaneamente” a cui farà seguito, domenica 29 novembre, con appuntamento alle ore 9, la prima escursione che si terrà nella Vallata di Pizzo Cane. La seconda lezione “Dove crescono e quali sono le aree in cui non è consigliabile la raccolta” è prevista per giovedì 3 dicembre, mentre, una settimana dopo, giovedì 10, si affronterà l’argomento “Le associazioni di erbe selvatiche”. La lezione di martedì 15 affronterà invece il tema “Pericolose e nocive: quali sono le piante spontanee da evitare”, mentre la lezione conclusiva, prevista per giovedì 17 avrà per titolo “Pulire, mondare, cucinare e conservare le erbe selvatiche”. Domenica 20 dicembre, alle ore 9, è invece prevista la seconda escursione su monte San Calogero. Le lezioni saranno tenute da Santino Agnello, Dottore in scienze agrarie ed esperto in erbe spontanee siciliane. Presentazione di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Il corso si terrà presso il Centro Webvox in Via Bevuto, 29 a Termini Imerese. Obbligatoria la prenotazione. Per informazioni ed iscrizioni: Tel. 346.8241076 – Email: segreteria@unipoti.it. Le escursioni saranno effettuate con mezzo proprio. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.