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E’ un’annata negativa quella del settore olivicolo oleario italiano: i dati del COI e della FAO riportano che l’Italia è precipitata al quinto posto nella classifica dei Paesi produttori, con stime fra i 280mila e 250 mila tonnellate di olio di oliva, una flessione di oltre il 14% rispetto alla campagna passata. La Spagna si consolida primo produttore in assoluto, con 1.602 mila tonnellate (+17%), seguita da Turchia con 505 mila tonnellate (+68%), Tunisia con 304 mila tonnellate (-33%) e Grecia con 300mila tonnellate (+30%).

Il difficile momento che sta attraversando il settore è stato analizzato dalla Giunta di Confagricoltura, che già a luglio aveva evidenziato la questione indicando al Governo una serie di possibili proposte di intervento.

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Le giacenze nazionali a ottobre si attestano su 194mila tonnellate, di cui ben 150mila di olio EVO e 88mila EVO di origine italiana. Rispetto a ottobre 2025 le giacenze complessive sono aumentate del 40% e quelle di olio EVO del 55%. Sono addirittura dell’88% in più le giacenze di olio EVO italiano (da 49mila a 88mila tonnellate).

Sul fronte delle quotazioni, ad ottobre, in particolare in Puglia e Calabria, le regioni in cui si concentra larga parte della produzione nazionale, il crollo delle quotazioni rispetto a gennaio (da -54% a -57%) si è stabilizzato e non accenna a inversioni di tendenza, anzi, si registra un’ulteriore riduzione nei listini settimanali di oltre il 5%, a differenza di un certo miglioramento su scala nazionale.

Le prime misure messe in atto dal Governo a favore del comparto sono state apprezzate da Confagricoltura. Visto il perdurare delle difficoltà, la Giunta propone ulteriori interventi: affiancare alla “cambiale frantoi” anche una misura per la liquidità degli olivicoltori (“cambiale agraria/olivicoltori”), che potrebbe già essere prevista con la legge di bilancio 2027; proseguire sulla scorta del protocollo con l’Ho.Re.Ca. e realizzare un’analoga iniziativa per promuovere l’olio di oliva 100% EVO italiano nei canali della grande distribuzione; proporre in sede UE di valutare una sospensione delle misure di Traffico di Perfezionamento Attivo, nonché delle preferenze tariffarie agevolate concesse alla Tunisia per l’export di olio in Italia.

Ulteriori azioni suggerite per favorire la valorizzazione del prodotto italiano sono l’aumento della visibilità dell’origine in etichetta e l’inserimento dei Paesi di origine delle miscele di extravergine in ordine decrescente, oltre a un’adeguata campagna di comunicazione.

Confagricoltura auspica infine che si concretizzi quanto prima qualche intervento a favore del comparto in seguito all’apprezzabile azione del ministro Lollobrigida che ha chiesto all’Unione Europea di attivare la riserva agricola per sostenere il settore dell’olio d’oliva in difficoltà, all’Agrifish di fine settembre.