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L’Indagine sulla violenza contro le donne “Sicurezza delle donne” è lo strumento che permette di conoscere il reale ammontare delle vittime della violenza maschile contro le donne, includendo anche il “sommerso della violenza”, ovvero le violenze di cui le donne non hanno mai parlato. Si tratta di un’indagine armonizzata a livello internazionale, che offre dati comparabili con quelli europei.

L’Indagine è frutto della collaborazione tra Istat e Dipartimento per le Pari Opportunità (DPO) presso la Presidenza del Consiglio (Accordo Istat – DPO 2017) ed è richiesta dalla Legge 53/2022 sulle Disposizioni statistiche per misurare la violenza contro le donne (art.2), nonché dalla Convenzione di Istanbul (2011) e dalla Direttiva (Ue) 2024/1385 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (art. 44).

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L’Istat ha condotto la sua prima indagine nel 2006, la seconda nel 2014 (prima dell’Accordo Istat-DPO) e la terza edizione nel 2025.

Per questa indagine campionaria, le donne con cittadinanza italiana intervistate telefonicamente sono circa 17.500 in età 16-75 anni. Le interviste telefoniche sono state effettuate tra i mesi di marzo e agosto 2025; circa 3.100 donne straniere sono state invece intervistate di persona tra marzo 2025 e gennaio 2026.

Questo report presenta un quadro articolato dei dati sulla violenza contro le donne, analizzando le differenze per cittadinanza, la gravità e la pervasività del fenomeno, le strategie messe in atto dalle donne per reagire alla violenza.

Principali risultati

Sono circa 7 milioni (il 31,5%) le donne dai 16 ai 75 anni che hanno subìto almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita (a partire dai 16 anni): tra le donne italiane la quota è il 31,9%, tra le straniere il 27,4%. Percentuali più elevate si registrano per le rifugiate e le rumene.

Il 18,9% delle donne ha subìto violenze fisiche, circa 4 milioni 200mila, e il 22,8% violenze sessuali,

circa 5 milioni. Il 5,9% ha subìto stupri o tentati stupri, un dato che sale al 7,1% per le straniere.

circa 5 milioni. Il 5,9% ha subìto stupri o tentati stupri, un dato che sale al 7,1% per le straniere. Il 25,9% delle donne ha subìto violenze fuori dalla coppia, da parenti, amici, colleghi, conoscenti o sconosciuti (26,5% per le italiane e 20,6% per le straniere). Rappresentano il 5,1% le donne che hanno subìto violenze nel mondo del lavoro.

Il 12,6% delle donne ha subìto violenza dal proprio partner: la quota di donne che subisce violenza dall’attuale partner è maggiore per le straniere (5,2% contro 2,8% delle italiane), mentre la violenza da

un ex partner è più frequente per le donne italiane (18,9% contro il 16,6% delle straniere).

un ex partner è più frequente per le donne italiane (18,9% contro il 16,6% delle straniere). Dai partner si subisce anche violenza psicologica (17,8%, circa 3milioni 750mila donne) e violenza economica (6,7%, 1milione 412mila). Più pesante la violenza psicologica per le donne straniere: tra queste vittime, il 21,7% delle donne straniere devono chiedere il permesso al partner per andare dal medico.

Inoltre, le donne straniere che si sono sposate senza dare il proprio consenso rappresentano una quota del 2,5%.

Le donne straniere subiscono anche più di frequente violenza economica: il 4,9% non può usare il proprio denaro, al 3,3% è vietato l’uso di una carta di credito o di un bancomat e al 3,7% è impedito accesso alle informazioni sul reddito familiare.

È elevata la percentuale di donne (circa 30% nel 2025) che non ha parlato con nessuno a seguito delle violenze subite nell’ambito della coppia; è pari al 22,4% quando le violenze provengono da persone diverse dal partner.

Sono più gravi le violenze subite da parte dei partner (il 48,7% delle vittime le considera molto gravi, contro il 24,8% delle vittime che hanno subito violenze fuori dalla coppia) e più numerosi anche gli accessi al pronto soccorso o in ospedale come conseguenza delle violenze (si è rivolto al pronto soccorso o all’ospedale a seguito delle ferite subite il 20,7% delle vittime all’interno della coppia e il 12,8% delle vittime al di fuori di essa). Sono anche più frequenti le forme di violenza fisica estrema e gli stupri da parte dei partner.

Il 2,5% delle donne vittima delle violenze ripetute nella coppia è stata costretta a lasciare il lavoro dal partner.

La quota di donne italiane che hanno subito violenza nei cinque anni precedenti l’intervista non muta in misura significativa tra il 2014 e il 2025, mentre diminuiscono le vittime di nazionalità straniera. Per tutte, si riduce la quota di coloro che hanno subito violenza dal partner attuale, sia con riferimento alle violenze fisiche e sessuali sia rispetto alle violenze psicologiche ed economiche. Aumenta la violenza subita dalle giovanissime, da 27,1% al 36,1% per le 16-24 anni, soprattutto per le violenze sessuali, e dalle studentesse, dal 25,9% al 35,1%, superando i valori del 2006.

Aumenta la consapevolezza e la ricerca di aiuto presso i Centri antiviolenza, soprattutto per le violenze subite dai partner (8,2% per le vittime che hanno subìto violenza negli ultimi cinque anni, era 4,9% nel 2014), mentre restano stabili i comportamenti di denuncia (10,1% le denunce delle violenze da partner subite negli

ultimi cinque anni, era l’11,8% nel 2014) e molte donne vittime dei partner ritirano la denuncia durante il processo (circa il 14% delle vittime che hanno denunciato il partner).

ultimi cinque anni, era l’11,8% nel 2014) e molte donne vittime dei partner ritirano la denuncia durante il processo (circa il 14% delle vittime che hanno denunciato il partner). Le donne riferiscono maggiori azioni positive da parte delle Forze dell’ordine: a seguito delle denunce fatte negli ultimi cinque anni le Forze dell’ordine hanno più spesso ammonito il partner (34,4%), fornito protezione (15,9%) e fatto una segnalazione ai servizi specializzati (6,4%).

Il 31,5% delle donne ha subìto almeno una violenza fisica o sessuale

Sono circa 7 milioni le donne tra i 16 e i 75 anni che hanno subìto almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita, pari al 31,5% del totale. In particolare, il 18,9% (circa 4 milioni e 189mila donne) ha subìto una violenza fisica, mentre il 22,8% ha subìto almeno una forma di violenza sessuale (Prospetto 1).

La violenza può avvenire sia all’interno sia al di fuori della relazione di coppia. Tra le donne che hanno o hanno avuto un partner, il 12,6% ha subìto violenze fisiche o sessuali da un partner attuale o precedente, il 17,8% violenza psicologica e il 6,7% violenza economica. Il 25,9% delle donne ha subìto violenza al di fuori della coppia, da parte di uomini conosciuti (come i parenti, gli amici, i colleghi o i datori di lavoro) oppure da conoscenti e uomini che non conoscono. Inoltre, il 6,3% delle donne ha subìto violenze sia da un partner, attuale o precedente, sia da uomini non partner.

Alle violenze fisiche e sessuali si affiancano gli atti persecutori (stalking), che interessano il 14,3% delle donne con riferimento agli ex partner e l’8,6% quando l’autore è un’altra persona al di fuori della coppia. Nel caso degli ex partner, gli atti persecutori si verificano prevalentemente al momento della separazione o successivamente ad essa.

Italiane e straniere non si differenziano quando la violenza accade nella coppia

Per le donne straniere la diffusione della violenza fisica o sessuale nel corso della vita è relativamente vicina a quella osservata tra le italiane (27,4% contro 31,9%). Le differenze sono imputabili soprattutto alla violenza sessuale, più diffusa tra le italiane (23,4% contro 17,8%) (Prospetto 2), soprattutto per effetto della maggiore frequenza delle molestie sessuali per quest’ultime (19,2% per le italiane e 12,6% per le straniere). Le forme più gravi della violenza sessuale, come stupri e tentati stupri, risultano invece più frequenti tra le straniere (7,1% contro 5,7%).

Le violenze commesse al di fuori della coppia risultano meno diffuse tra le straniere (20,6% contro 26,5%). Una quota consistente di queste (58,5%) riferisce di averle subite nel Paese di origine, il 55,5% anche in Italia. Di queste, circa un quinto (il 22,8%) si è verificato al momento dell’arrivo in Italia, mentre il 70,3% delle donne le ha subite solo successivamente.

La gravità delle violenze subite nel Paese di origine ha contribuito, in alcuni casi, a determinare la decisione di emigrare: per l’11,6% delle donne la violenza ha rappresentato il motivo principale per lasciare il proprio Paese, per l’8,8% è stata una causa della partenza, pur non costituendone la motivazione principale.

La quota di donne che ha subìto violenze fisiche o sessuali da un partner attuale o precedente è sostanzialmente simile tra straniere e italiane (12,1% e 12,6%). Il 18,9% delle italiane e il 16,6% delle straniere ha subìto violenze da parte di un ex partner; per queste ultime si tratta nel 43% dei casi di relazioni concluseprima dell’arrivo in Italia. Per il 26,5%, invece, le violenze sono avvenute nell’ambito di una relazione iniziata in Italia.

Maggiore probabilità di subire violenza per le donne rifugiate e le cittadine romene

Considerando le sei cittadinanze straniere attualmente più rappresentate tra le donne residenti in Italia, i livelli più elevati di violenza fisica o sessuale si osservano tra le donne romene (32,7%), filippine (30,6%) e ucraine (30%). Seguono le donne albanesi (24,4%), cinesi (21,8%) e marocchine (17,9%) (Prospetto 3). Un livello ancora più elevato si registra tra le donne rifugiate, per le quali la quota raggiunge il 44,9%. Romene e donne rifugiate hanno anche tassi più elevati di violenza psicologica nella coppia, seguite dalle ucraine, la violenza economica è più frequente tra le rifugiate e le marocchine.

Per quasi tutte le cittadinanze considerate la violenza fisica risulta più diffusa di quella sessuale; fanno eccezione le donne filippine e le romene per le quali si equiparano. Questo andamento si differenzia da quello osservato tra le italiane, per le quali prevale invece la violenza sessuale, che si associa anche a una maggiore diffusione delle molestie sessuali con contatto.