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Domenica 29 novembre, alle ore 17.30, presso Zō – Centro Culture Contemporanee, alle Ciminiere di Catania, si terrà la proiezione di “Un mare minore”, il documentario di Marco Pirrello dedicato alla Scogliera d’Armisi e alle prospettive di tutela del litorale catanese.

Il documentario ripercorre la vicenda del Piano regolatore portuale di Catania attraverso interviste a esperti e cittadini, offrendo un approfondimento sulle criticità e sui rischi legati al futuro della costa. Il lavoro presenta, inoltre, immagini inedite e suggestive dei fondali marini, della Scogliera d’Armisi e dell’oasi naturalistica della foce dell’Acquicella.

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Realizzato con il coinvolgimento del Comitato per la difesa e la fruizione della Scogliera d’Armisi di Catania, il documentario intende sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della salvaguardia del patrimonio naturalistico costiero e alimentare il dibattito pubblico sul futuro del rapporto tra la città e il mare.

Al termine della proiezione, della durata di circa un’ora, si terrà un dibattito nel corso del quale sarà presentato il progetto di Parco Urbano Lineare Costiero delle acque e delle lave. Sarà inoltre fatto il punto sullo stato dei ricorsi legali e sulle prossime iniziative promosse dal Comitato.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di informazione, confronto e partecipazione cittadina sui temi della tutela ambientale e della valorizzazione del litorale catanese.

Il trailer del documentario è disponibile al seguente link: