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Ospite del primo appuntamento il regista e direttore della fotografia catanese Giovanni Mazzarà

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CATANIA – Nove cortometraggi, nove prospettive differenti e un unico filo conduttore, quello delle esperienze umane, con le loro contraddizioni, le fragilità e le emozioni che le rendono universali. Prenderà il via venerdì 27 novembre 2026, alle ore 18:00, nella Sala Concetto Marchesi del Palazzo della Cultura di Catania (via Vittorio Emanuele II, 121), Corti in Cortile OFF, la rassegna collaterale del Festival Internazionale del Cortometraggio, Corti in Cortile, il Cinema in breve. L’appuntamento inaugurale, dal titolo L’inizio di un nuovo viaggio, apre un ciclo di sette appuntamenti che proseguirà fino a maggio 2027.

I CORTOMETRAGGI IN PROGRAMMA

• White Whiter Whitest Black – regia di Michele Leonardi

• Uscito a riveder le stelle – regia di Sophia Lassi

• Capelli – regia di Fabrizio Falco

• Il podcast di Ettore – regia di Carmelo Segreto

• Ladies & Gentlemen – regia di Gianluca Sposati

• Milena – regia di Cristina Perico

• Origine – regia di Alice Pizzagalli

• The Pressed – regia di Leonardo Recupero

• Nel mezzo – regia di Alessio Bombaci

Ad arricchire l’evento sarà la presenza di Giovanni Mazzarà, in arte Jo M, filmmaker, regista e direttore della fotografia catanese, che incontrerà il pubblico per raccontare il mondo che si cela dietro le immagini, i processi creativi e le diverse fasi della produzioneaudiovisiva. Fondatore di Pensante Film, Mazzarà porta avanti dal 2014 un percorso che intreccia musica e cinema, con esperienze che spaziano dai videoclip ai documentari, fino ai cortometraggi. Tra i suoi lavori figurano Il confine di vetro, premiato dalla giuria tecnica al festival Menti in Corto nel 2024, e il docufilm Il dono di una donna, finanziato dalla Regione Siciliana. La sua partecipazione rappresenterà un’occasione per scoprire le tante possibilità creative e professionali offerte oggi dal mondo del cinema. Un momento di dialogo e condivisione rivolto a tutti, con uno sguardo particolare ai giovani che desiderano avvicinarsi a questo settore.

Nei prossimi mesi la rassegna proseguirà con incontri dedicati a temi e linguaggi differenti, valorizzando il lavoro dei nuovi registi e delle produzioni indipendenti e offrendo uno spazio di riflessione sulle questioni culturali e sociali che attraversano il nostro tempo.

Parallelamente, sono già aperte sulla piattaforma FilmFreeway le candidature per autrici e autori interessati a proporre i propri cortometraggi. Le opere selezionate per la rassegna OFF potranno, secondo le modalità e i criteri previsti dal bando, accedere a un’ulteriore fase di valutazione in vista della XIX edizione di Corti in Cortile, in programma il 17, 18 e 19 settembre 2027 al Palazzo della Cultura di Catania.

Corti in Cortile, il Cinema in breve, Festival Internazionale del Cortometraggio ideato da Davide Catalano, con la collaborazione del regista Samir Kharrat, è realizzato dall’Associazione Culturale Visione Arte, in co-organizzazione con il Comune di Catania – Assessorato alla Cultura.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito. Il programma completo e tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito ufficiale https://cortiincortile.com/ e sui canali social del Festival.

• Iscrizioni e bando: https://filmfreeway.com/cortiincortile

• Facebook: https://www.facebook.com/CortiInCortile

• Instagram: https://www.instagram.com/cortiincortile/