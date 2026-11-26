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«Per noi il diritto al lavoro e il diritto alla salute sono complementari. La salute comincia anche dentro la fabbrica, dalla sicurezza degli impianti e dalle condizioni in cui si svolge ogni turno». Lo ha dichiarato in Aula il senatore del Partito Democratico Francesco Giacobbe, intervenendo sul decreto ex Ilva.

Giacobbe ha ricordato che a chiedere garanzie per il lavoro e per la salute dei propri figli sono spesso le stesse famiglie. «Sono le persone che entrano ogni giorno nello stabilimento e che, finito il turno, tornano a casa nei quartieri di Taranto. È da loro che dobbiamo partire». Per il senatore, il futuro produttivo dell’acciaieria passa quindi da investimenti che rendano gli impianti più sicuri, riducano le emissioni e garantiscano continuità occupazionale durante la transizione.

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«Spetta allo Stato stabilire le condizioni entro le quali l’impresa può operare. La salvaguardia dell’ambiente e della salute deve guidare ogni scelta sul futuro dell’Ilva, qualunque sia il soggetto che gestirà gli impianti», ha aggiunto Giacobbe, chiedendo obblighi precisi già nelle condizioni di cessione, scadenze per gli investimenti e controlli i cui risultati siano accessibili ai cittadini.

Il senatore ha criticato il Governo per l’assenza di una strategia per la siderurgia italiana. «Questo decreto interviene su alcune urgenze e lascia irrisolte le questioni decisive. Di questo passo ne seguiranno altri». E ha avvertito «Con questi continui rinvii state portando l’Ilva alla chiusura». Giacobbe ha richiamato la proposta del PD di un’acquisizione pubblica temporanea degli impianti in assenza di offerte vincolanti e di altri potenziali acquirenti e ha chiesto di recuperare i 720 milioni di euro stanziati per la decarbonizzazione della siderurgia e destinati ad altre finalità.

Sul fronte dell’indotto, Giacobbe ha ricordato l’emendamento 1.29, da lui cofirmato e approvato all’unanimità dalle Commissioni riunite, che precisa come certificare i rapporti contrattuali con le imprese e individuare le unità produttive in cui operano i lavoratori colpiti dalla sospensione o dalla riduzione dell’attività. Ha ribadito la necessità di ampliare l’accesso al sostegno al reddito, includendo anche autonomi e collaboratori, e ha richiamato l’Agenda per Taranto, la proposta del PD per coordinare bonifiche, nuovi impianti e tutela dell’occupazione con Regione, enti locali, imprese e sindacati.

«Ai figli e ai nipoti di chi oggi lotta per difendere il proprio lavoro dobbiamo la possibilità di vivere e lavorare a Taranto con serenità, liberi dalla paura di dover scegliere tra la salute e il lavoro», ha concluso Giacobbe. «Il diritto alla salute, la dignità della persona e il diritto al lavoro si difendono insieme. Anche a Taranto. Anche all’Ilva».