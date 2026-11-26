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Un’esperienza di formazione oltre i confini nazionali per crescita professionale e innovazione: è il significato della mobilità Erasmus+ che ha coinvolto i docenti dell’Istituto “Concetto Marchesi” di Mascalucia, Aldo Carroccio, Michela Cortese e Ornella D’Angelo, e l’assistente amministrativo Francesco Cardillo nell’istituto scolastico portoghese partner Escola Secundária Santa Maria do Olival di Tomar, in Portogallo, dal 16 al 20 novembre 2026.

La mobilità Erasmus+ si caratterizza inoltre per il significativo carattere di scambio interculturale attraverso un dialogo concreto tra sistemi scolastici, persone e idee. Attraverso il job shadowing, i docenti hanno osservato differenti approcci d’insegnamento e approfondito l’uso di strumenti e metodologie innovative, fondate su partecipazione attiva degli studenti, inclusione e sviluppo di competenze. Il job assignment ha, infatti, privilegiato la lezione interattiva con un’attività laboratoriale di chimica per studenti del secondo anno.

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Partecipare a un Erasmus Teaching Assignment significa entrare in una classe con studenti sconosciuti e costruire in meno di un’ora un dialogo vero. È successo a Tomar, dove la prof.ssa Michela Cortese ha svolto lezioni in inglese per gli studenti dell’Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria dall’11ª alla 12ª classe, corrispondenti a terzo e quarto anno del liceo o dell’istituto tecnico italiani.

Tomar è una piccola città a un’ora da Coimbra, famosa per il Convento di Cristo, patrimonio UNESCO, e per la Festa dos Tabuleiros. Un contesto perfetto per parlare di identità e tradizioni, a cominciare da quella siciliana, con la lezione “Catania between fire and sea”, per arrivare poi all’identità europea con l’attività didattica “United in Diversity”.

Ogni argomento è diventato spunto per usare la tecnologia e scoprire cultura e storia diverse attraverso foto, mappe e parole chiave su paesaggi, feste, vulcano Etna, cibo ed espressioni in italiano per un affascinante scambio linguistico.

Focus della lezione “United in Diversity” è stato il concetto di inclusione. Parole chiave come inclusion, prejudice, identity, hospitality, rights, inserite in contesti reali, e un video su migrants and refugees sono stati al centro di una discussione guidata. Non per dare risposte, ma per formulare domandesul sentirsi straniero, su cosa significhi accogliere. L’attività di reading su Erasmus+ come progetto di integrazione europea ed esempio di inclusione, ha poi dato spazio agli studenti di riflettere e raccontare le proprie mobilità Erasmus, intese non solo come studio o viaggio, ma come esperienze che abbattono pregiudizi e creano cittadinanza europea.

La mobilità Erasmus+ presso l’Escola Secundária Santa Maria do Olival di Tomar è stata occasione di crescita e innovazione anche per l’ambito dell’attività amministrativa, attraverso la conoscenza di modalità di organizzazione degli uffici, della distribuzione delle competenze e dell’utilizzo degli strumenti digitali.

“La mobilità – dichiara la dirigente scolastica dell’Istituto “C. Marchesi”, prof.ssa Benedetta Liotta – ha favorito sia l’acquisizione di nuove competenze professionali e linguistiche sia la costruzione di relazioni, il confronto con realtà educative diverse e la riflessione sulle possibilità di trasferire quanto appreso nella quotidiana attività didattica. Erasmus+ si conferma così uno strumento prezioso per promuovere una scuola aperta, dinamica e inclusiva, che valorizza la dimensione europea, stimola l’innovazione e offre nuove prospettive di apprendimento a docenti e studenti. L’esperienza vissuta rappresenta un ulteriore passo nel percorso di internazionalizzazione della nostra istituzione scolastica e nella costruzione di una comunità educativa sempre più connessa e orientata al futuro”.