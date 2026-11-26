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Il dott. Gianni De Gennaro era noto per il suo stile riservato e discreto. Pur avendo ricoperto incarichi di primo piano negli apparati di sicurezza e nelle istituzioni italiane non amava esporsi più di tanto, ma prima di finire la sua vita in modo tragico ci ha lasciato due frasi che hanno infranto il suo composto riserbo. La prima è nel messaggio inviato al procuratore di Caltanissetta: “Sono un uomo dello Stato, tutto quello che ho fatto, l’ho fatto per le istituzioni“. Letta cosi sembra che abbia voluto ribadire con forza di aver sempre agito nella legalità. E’ il momento della pietas per la fine tragica di quest’uomo, ma sopra al riguardo c’è il rispetto per la verità. Servire le istituzioni di un paese non significa coprire l’empietà di chi è al potere in quel paese. Nel luglio del 2001 a Genova andò in onda quello che è stata definita “la più grave sospensione dei diritti umani e democratici in un paese occidentale dal dopoguerra” e il capo della polizia di allora, il dott. Gianni De Gennaro celò le brutalità della Diaz e di Bolzaneto.



L’altra frase risale a poche ore prima della sua tragica fine ed è stata considerata come una frase frutto della pesante condizione che questa persona stava vivendo: “quello che mi fa più impressione è che questi vogliono riscrivere la storia d’Italia senza conoscerla”. E’ una frase chiave, non ci racconta solo lo sconforto, più che un’accusa sembra un’ammissione di responsabilità e soprattutto ci dice quanto siano importanti le parole. E’ con le parole che si ricostruiscono i fatti e si scrive la storia, e se le stesse parole vengono utilizzate per come dovrebbero essere utilizzate possono raccontare verità imbarazzanti che non devono emergere mai. Tutto questo l’ex capo della polizia prima e dei servizi segreti dopo lo ha sempre saputo. In Italia c’è sempre stato qualcuno in grado di omettere cancellare o rubare le parole capaci di raccontare la verità.

Che fine hanno fatto le parole del “vero” memoriale del bandito Salvatore Giuliano? Parole che avrebbe dovuto contenere rivelazione sui responsabili e sui mandanti della prima strage di stato (1 maggio 1947), quella di Portella della Ginestra. Si dice che le carte su cui erano incise queste parole furono consegnate da Gaspare Pisciotta, ad un ufficiale dei carabinieri. Lo stesso Pisciotta, al processo di Viterbo, dichiarò: “Siamo un corpo solo: banditi, polizia e mafia! Come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo!” e quando annunciò che avrebbe detto tutta la verità sulla prima strage di stato di questo paese gli fu servito un caffè alla stricnina che lo zittì per sempre. Parole prima ripulite e poi soffocate dal veleno.

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Durante le indagini e i processi per la strage di Piazza Fontana (12 dicembre 1969) sono emerse diverse vicende legate a carte irreperibili, omesse e distrutte. Molti atti relativi alle attività informative e ai depistaggi (in particolare legati al SID e all’Ufficio Affari Riservati) non confluirono integralmente e tempestivamente nei fascicoli giudiziari, rendendo più complessa la ricostruzione delle coperture. Parole trafugate per non svelare le tante complicità di alcuni apparti dello stato.

Nella notte tra l’8 e il 9 maggio del 1978 dopo poche ore che un commando mafioso aveva massacrato Peppino Impastato, i carabinieri perquisirono la sua casa a Cinisi sequestrando “informalmente” tutto l’archivio che Peppino aveva costruito e catalogato sui traffici illeciti, le speculazioni edilizie, i suoi quaderni, i dossier sui rapporti mafie e politica, i volantini, le sue lettere. Tutto quello che conteneva informazioni utili sparì per sempre! E se da un lato le tantissime parole di Peppino venivano fatte svanire in modo definitivo, dall’altro si usavano pochissime parole che lo stesso Peppino aveva scritto in un momento di sconforto per farlo passare per un terrorista, per un pazzo, per un suicida. Si costruì quella che poi è stata definita “anatomia di un depistaggio”, utile a non far luce sulle responsabilità di rappresentanti delle forze dell’ordine e della magistratura, valida a coprire mandanti ed esecutori dell’omicidio di un militante radicalmente impegnato contro i mafiosi e i loro alleati. Parole depredate per coprire gli amici degli amici.

La sera del 3 settembre del 1982 a Palermo dopo poche ore che il prefetto Dalla Chiesa, sua moglie e l’agente di scorta venivano assassinati qualcuno entrava a casa dell’ex generale, apriva la cassaforte e portava via dei documenti. La cosa strana è che le chiavi della cassaforte resteranno irreperibili per giorni. Verranno trovate otto giorni dopo l’uccisione. L’apertura ufficiale della stessa cassaforte avverrà l’11 settembre. Ma non finisce qui. Il prefetto portava con sé una borsa di pelle marrone dove pare tenesse carte riservate su indagini delicate. Subito dopo l’aguato la borsa sparì. Si ipotizzò che potesse essere stata trafugata sul luogo del delitto. Dopo anni si scoprirà “grazie ad un anonimo” che “Un ufficiale dei carabinieri in servizio a Palermo si è preoccupato di trafugare la valigetta di pelle marrone che conteneva documenti scottanti, soprattutto nomi scottanti riguardanti indagini che Dalla Chiesa stava cercando di svolgere da solo”. Insieme alla borsa scomparvero anche i documenti che erano sotto il sedile dell’auto del prefetto. Alcuni anni dopo, nell’Ufficio corpi di reato del palazzo di giustizia di Palermo, la borsa di Dalla Chiesa, a sorpresa, salterà fuori ma ovviamente senza il contenuto (si veda Repubblica del 03/09/2020). Parole rapite per nascondere vergogne.

Palermo,19 luglio 1992, via Mariano D’Amelio ore 16,58 una Fiat 126 rubata imbottita con circa 90 chilogrammi di esplosivo viene fatta detonare. Il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta verranno ridotti a brandelli. Tra fumo e macerie, un ufficiale dei carabinieri prende la borsa del magistrato, dentro la stessa c’è la famosa agenda rossa in cui Borsellino appuntava rigorosamente tutto. Non si sa come la borsa, presa dai carabinieri, sia finita nella stanza del capo della squadra mobile di Palermo, dott Aranaldo La Barbera (amico di De Gennaro). Il giorno successivo alla strage, il 20 luglio 1992, in un appunto a firma di La Barbera, emerso nelle indagini, è indicata la consegna al procuratore di Caltanissetta, dott. Giovanni Tinebra, di uno scatolo contenente la borsa e un’agenda in pelle. Da quel momento in poi di questo oggetto, ricco di parole, non si saprà più nulla. Come è stato detta da tanti, dopo pochi minuti dall’esplosione di via D’Amelio è iniziato il più lungo e il più grande depistaggio della storia di questo paese.

Dal Portella della Ginestra ad oggi vi sono 80 anni di parole rubate. In questo modo hanno provato a farci conoscere una storia diversa, molto diversa, da quella che doveva essere conosciuta. Chissà se nelle carte che il dott. De Gennaro ci ha lasciato alcune di queste parole verranno fuori. Rimane un fatto, il suicidio di questa persona è e rimarrà un enigma, ma tra le tante domande che genera ne emerge una con forza: la gestione opaca del potere ha forse caratterizzato la sua vita e si è poi riflessa nella sua morte?

di Giorgio Straquadanio