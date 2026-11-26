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PALERMO – Le politiche industriali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, gli strumenti per sostenere gli investimenti produttivi e le nuove misure della Regione Siciliana destinate alle Pmi e alle startup saranno al centro della quinta tappa del roadshow nazionale “Innovare per la transizione industriale-Istituzioni e imprese a confronto con le Case del Made in Italy”, promosso da Confimi Industria e dal Mimit. L’appuntamento, dedicato agli investimenti produttivi e alle tecnologie strategiche per l’industria del Mezzogiorno, si terrà domani, venerdì 27 novembre, alle ore 15, nel Palazzo dei Normanni, a Palermo. L’iniziativa nasce nell’ambito del protocollo di collaborazione sottoscritto tra il Ministero e la Confederazione, con l’obiettivo di colmare la distanza che spesso separa le piccole e medie imprese manifatturiere dagli strumenti pubblici di sostegno alla crescita. Un ruolo centrale è affidato alle Case del Made in Italy, attraverso le quali il Mimit rafforza la propria presenza sui territori e il dialogo diretto con il sistema produttivo.

Ad aprire i lavori saranno Antonello Mineo, presidente di Confimi Industria Sicilia, e Benedetto Mineo, capo dipartimento servizi finanziari, territoriali e di vigilanza del Mimit. Tra i relatori Marco Calabrò, capo del dipartimento Politiche per le imprese del Ministero, e Dario Cartabellotta, dirigente generale del dipartimento delle Attività produttive della Regione Siciliana, che anticiperà i contenuti dei prossimi avvisi pubblici destinati alle Pmi e alle startup. Il confronto offrirà agli imprenditori l’opportunità di conoscere le misure di prossima attivazione e approfondire le sinergie tra le politiche industriali nazionali e regionali. Previsti i saluti istituzionali dell’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino, del presidente della commissione Attività produttive dell’Ars Gaspare Vitrano e del segretario di presidenza della Camera dei deputati Carolina Varchi.

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Intelligenza artificiale, digitalizzazione, automazione, efficientamento energetico e sostenibilità sono le principali sfide sulle quali Confimi Industria Sicilia, costituita appena sei mesi fa, intende promuovere un confronto permanente tra istituzioni e imprenditori. «Il Mezzogiorno non deve essere considerato un territorio che rincorre lo sviluppo industriale del resto del Paese, ma un territorio che può e deve diventarne protagonista – dice Antonello Mineo – Non possiamo immaginare una transizione industriale senza il coinvolgimento delle Pmi. E soprattutto non possiamo permettere che l’innovazione diventi un’opportunità riservata soltanto alle imprese più grandi e strutturate».

Da Confimi Industria Sicilia arriva la richiesta di una programmazione industriale fondata sulla stabilità delle regole, sull’accessibilità degli incentivi, sulla semplificazione delle procedure e sulla certezza dei tempi. L’obiettivo è costruire un ecosistema regionale dell’innovazione attraverso una collaborazione stabile tra imprese, università, centri di ricerca, istituzioni e sistema finanziario.

«La Sicilia non chiede assistenza, chiede condizioni per competere», aggiunge Mineo. Le conclusioni saranno affidate a Fabio Ramaioli, direttore generale di Confimi Industria. A moderare i lavori sarà Antonio Ferraro, vicepresidente di Confimi Industria Sicilia.