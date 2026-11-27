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​CATANIA – Buio in Sala inaugura “Sguardi Gen Z”, la nuova rassegna nata per dare spazio e ascolto alle voci delle nuove generazioni, presentando lo spettacolo “Nonostante il buio (studio)”, scritto e diretto da Davide Papasidero. Sul palco reciteranno Vincenzo Petullà, Emma Vitalone e Vittoria Vitiello per tre repliche allo Spazio Bis di Catania (via G.B. De La Salle 12, presso l’Istituto Leonardo da Vinci): venerdì 4 e sabato 5 dicembre alle ore 21.00, e domenica 6 dicembre alle ore 18.00.

​Protagonista della storia è il ventisettenne Claudio, con due lauree in tasca e il sogno di diventare scrittore. Dopo l’ennesimo colloquio di lavoro andato male, il ragazzo si ritrova a condividere un angolo di città con Lola e Lalli, due donne che vivono ai margini della società. Attraverso conversazioni notturne, piccoli rituali quotidiani e incontri inaspettati, prende forma tra i tre un legame autentico che porta Claudio a rimettere in discussione le proprie certezze sul successo, sul lavoro e sul valore stesso della vita. Quando finalmente si presenta l’occasione che aspettava da tempo, il giovane si troverà davanti a un bivio: inseguire la propria ambizione o restare accanto a chi gli ha insegnato a guardare il mondo con occhi diversi.

​In equilibrio tra realismo e poesia, la pièce racconta tre esistenze che si sfiorano ai bordi della città, esplorando con delicatezza il peso del fallimento, il bisogno di sentirsi riconosciuti e la ricerca di un senso nella propria vita.

​Dietro le quinte lavorano alla riuscita della rassegna Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi (direzione artistica), Daniele Virzì (direzione tecnica), Giovanna Sesto (coordinamento), Silvana D’Anca (amministrazione) e Diletta Borrello (comunicazione).



​I biglietti hanno un costo di 15 euro (intero), 12 euro (ridotto over 65) e 10 euro (ridotto studenti e allievi BIS). Sono acquistabili online su Vivaticket oppure prenotabili al numero 328 025 2785.

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