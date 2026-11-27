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Dieci anni di legge contro il caporalato, ma lo sfruttamento lavorativo resta una sfida aperta. Servono controlli, prevenzione, contrattazione e responsabilità lungo tutta la filiera agroalimentare.

Con questo obiettivo, la FLAI CGIL Catania e la FLAI CGIL Caltagirone promuovono il convegno “Legge 199/2016 – Dieci anni di lotta al caporalato. Risultati, criticità e nuove sfide per la dignità del lavoro agricolo”, in programma lunedì 30 novembre 2026, alle ore 9:30, nel Salone CGIL di Catania, in via Crociferi 40.

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Un confronto tra sindacato, istituzioni e mondo accademico per fare il punto sull’efficacia della normativa e individuare nuove strategie di contrasto allo sfruttamento lavorativo.

A introdurre i lavori sarà Giuseppe Glorioso, segretario generale FLAI CGIL Catania, cui seguiranno i saluti di Cettina Brunetto, segretaria confederale CGIL Catania, e Rocco Anzaldi, segretario generale FLAI CGIL Caltagirone.

Interverranno Tonino Russo, Ettore Foti, Giuseppe Berretta, Alessia Gabriele, Alfio Mannino, Peppino Segreto e Cesare Damiano. A moderare i lavori sarà Leandro Perrotta, mentre le conclusioni saranno affidate a Silvia Guaraldi.