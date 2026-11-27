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La tempesta dei prezzi dell’energia, la nuova stretta monetaria e la persistente incertezza geopolitica frenano la ripresa della manifattura italiana ed europea. Il prolungamento della guerra in Medio Oriente, le tensioni sulle rotte commerciali internazionali e le politiche protezionistiche condizionano la domanda e le decisioni di investimento delle imprese.

Sul sistema produttivo italiano grava, inoltre, un divario di competitività dei costi energetici: nel primo semestre del 2026 una piccola impresa manifatturiera tipo sostiene un costo dell’elettricità superiore del 23,0% alla media dei competitor di Germania, Francia e Spagna. Inoltre, la recente analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato registra un ulteriore primato negativo: a ottobre 2026 l’Italia è il primo paese dell’Unione per crescita dei prezzi al consumo dell’energia elettrica.

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In questo difficile contesto è particolarmente esposto il sistema delle micro e piccole imprese e dell’artigianato. Come evidenziato nel 21° Rapporto annuale di Confartigianato, l’Italia è il primo paese dell’Unione europea per numero di occupati nelle imprese manifatturiere con meno di 50 addetti, un primato che sottolinea la rilevanza del sistema produttivo diffuso italiano nel panorama industriale europeo.

La frenata della manifattura in Italia e in Europa – Nei primi nove mesi del 2026 la produzione manifatturiera italiana ristagna (+0,1% su base annua), a fronte di una flessione dello 0,5% nell’Unione europea e dell’1,3% nell’area euro. Tra i maggiori paesi europei persiste la crisi della manifattura tedesca (-2,0%), mentre si registra una debole crescita in Francia (+0,6%) e in Spagna (+0,9%). Più dinamica la produzione in Polonia (+2,5%) e nei Paesi Bassi (+5,7%).

Preoccupano i segnali di deterioramento della congiuntura più recente: in Italia, dopo quattro trimestri di crescita tendenziale, nel terzo trimestre del 2026 la produzione manifatturiera torna a diminuire (-0,9%), con una flessione più accentuata rispetto alla media UE (-0,5%).

Le dinamiche settoriali – Il quadro della manifattura è fortemente differenziato per settori, come emerge dal report ‘Scenari e contesto della meccanica’ dell’Ufficio Studi e dagli Osservatori in rete di Confartigianato, presentato in occasione degli Stati generali della Meccanica del 17 novembre. Nei primi nove mesi del 2026, a fronte del ristagno della produzione manifatturiera, la meccanica cresce del 2,0%, trainata dai mezzi di trasporto (+8,4%), ma al netto di questo comparto ristagna (+0,1%). In crescita farmaceutica (+2,7%), elettronica (+1,4%) e macchinari (+1,0%). Tra gli altri settori, persistono criticità per chimica (-4,2%), le altre manifatture, comprendenti gioielleria e occhialeria e riparazione di macchinari (-3,7%) e la moda (-5,2%).

Artigianato in maggiore difficoltà – Nei 18 settori manifatturieri a maggiore vocazione artigiana, ciascuno con oltre diecimila addetti nelle imprese artigiane, si concentrano 610 mila addetti, oltre tre quarti (78,2%) dell’occupazione dell’artigianato manifatturiero italiano. Nei primi nove mesi del 2026 in 15 dei 18 settori si registra una flessione della produzione. La media delle variazioni degli indici settoriali, ponderata con gli addetti delle imprese artigiane, evidenzia un calo del 2,3% su base annua, a fronte del ristagno (+0,1%) del complesso della manifattura.

Nel dettaglio settoriale, si osserva un segno positivo per la riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchine ed apparecchiature con la produzione che segna un +2,9% (48mila addetti nelle imprese artigiane), altre macchine di impiego generale con +2,2% (11mila addetti) e taglio, modellatura e finitura di pietre con +1,8% (15mila addetti). Cali contenuti per stampa e servizi connessi alla stampa con -0,2% (23mila addetti), trattamento e rivestimento dei metalli, lavori di meccanica generale con -0,9% (66mila addetti), altri prodotti alimentari con -1% (13mila addetti), prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio con -1% (40mila addetti), per altri prodotti in metallo con -1,3% (31mila addetti), articoli in materie plastiche con -1,3% (14mila addetti), prodotti da forno e farinacei con -1,5% (95mila addetti). Flessioni più accentuate si registrano per confezione di articoli di abbigliamento con -3,6% (62mila addetti), calzature con -3,9% (17mila addetti), mobili con -4,9% (37mila addetti), elementi da costruzione in metallo con -5,3% (68mila addetti), concia del cuoio, articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria, preparazione e tintura di pellicce con -5,4% (18mila addetti), strumenti e forniture mediche e dentistiche con -7,4% (24mila addetti), altre industrie tessili con -11,8% (14mila addetti) e gioielleria, bigiotteria e articoli connessi, lavorazione delle pietre preziose con -17,2% (14mila addetti).

Il trend del made in Italy – Nei primi nove mesi del 2026 le esportazioni manifatturiere crescono in valore del 4,8%, ma al netto delle vendite di metalli in Svizzera, interessate dal boom dei metalli preziosi, la crescita si ridimensiona al 2,7%. L’export della meccanica sale dell’8,3%, ma solo del 2,6% escludendo il medesimo fenomeno. Il recupero degli autoveicoli (+9,4%) tiene in positivo (+1,2%) il comparto dei mezzi di trasporto. In crescita l’export per chimica con +3,5%, gomma e plastica con +2,5% e alimentari e bevande con +1,8%. Ristagnano le vendite di macchinari (+0,4%), legno e carta (+0,1%) e farmaceutica (-0,1%), mentre prosegue la flessione della moda (-0,6%) e dei mobili (-4,2%).

La debolezza del ciclo manifatturiero e della domanda estera in numerosi comparti del made in Italy accentua l’urgenza di interventi per sostenere la competitività delle imprese, con la priorità della riduzione dei costi energetici e della pressione fiscale.