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Lunedi 30 novembre dalle ore 16.30 si terrà presso il liceo statale “E. Boggio Lera” (via Vittorio Emnuele II, 346) il convegno sul tema “Disagio giovanile e strategie d’intervento”, organizzato dall’associazione “Volerelaluna” in collaborazione con lo stesso istituto scolastico. L’iniziativa si propone di approfondire le radici sociali, culturali e psicologiche del disagio che attraversa oggi le nuove generazioni, di comprenderne la diffusione, la complessità e le molteplici forme di manifestazione, interrogandosi sulle responsabilità delle istituzioni, della scuola, della famiglia e, più in generale, della società. Al centro del dibattito sarà posta una questione tanto attuale quanto decisiva: il disagio giovanile deve essere affrontato prevalentemente come un problema di sicurezza e di ordine pubblico, privilegiando strumenti di controllo, repressione e sanzione, oppure è necessario risalire alle condizioni che lo alimentano, investendo in politiche di prevenzione sociale, educazione, inclusione e sostegno alle nuove generazioni? In altri termini, si tratta di interrogarsi sull’efficacia e sui limiti di un approccio che interviene soprattutto sulle manifestazioni del disagio, anziché sulle cause che lo producono, e di comprendere se una società possa davvero contrastare la marginalità, la devianza e la violenza giovanile senza affrontare le disuguaglianze, le fragilità relazionali e la progressiva erosione degli spazi di partecipazione e di costruzione del futuro.

L’incontro, moderato da Giulio Toscano, si aprirà con i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica prof.ssa Valeria Pappalardo e vedrà gli interventi della dr.ssa Maria Pia Fontana, direttrice dell’ Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna, della dr.ssa Maria Covato, direttrice dell’Istituto Penale Minorile di Catania e dell’avv. Ludovico Platania del foro di Ragusa.

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Associazione Volerelaluna – Catania