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L’intelligenza artificiale è già entrata nelle fabbriche, negli uffici, nelle banche, nelle scuole e nei cantieri catanesi. Cambia le mansioni, ridisegna le professionalità, accelera i ritmi di lavoro e introduce nuove forme di controllo. Ma mentre la tecnologia avanza, formazione, partecipazione e tutele rischiano di restare indietro. Oltre sette lavoratori su dieci segnalano l’introduzione di nuovi strumenti tecnologici nei propri luoghi di lavoro, circa due su tre giudicano insufficiente o assente la formazione ricevuta e oltre otto su dieci temono che l’innovazione possa accentuare diseguaglianze, precarietà ed esclusione. Il dato politicamente più significativo riguarda, però, la contrattazione: quasi il 95% degli intervistati ritiene importante che il sindacato intervenga prima dell’introduzione delle nuove tecnologie, quando le decisioni possono ancora essere orientate.

È la fotografia restituita da “Dentro il lavoro che cambia. L’impatto delle nuove tecnologie nei luoghi di lavoro catanesi”, l’indagine promossa dalla CGIL di Catania, coordinata da Massimo Malerba e presentata questa mattina nei locali di Zō Centro Culture Contemporanee durante l’evento “Il futuro è adesso – Intelligenza artificiale, lavoro e sfide della transizione tecnologica”, con la partecipazione del segretario nazionale della CGIL, Michele De Palma.

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La ricerca, articolata in 43 domande e condotta su un campione consolidato di 430 questionari, attraversa mondi produttivi differenti: dall’industria al terziario, dal settore bancario e assicurativo all’agricoltura, dall’edilizia alla logistica, dal pubblico impiego alla scuola, fino alla cultura, allo spettacolo e alla comunicazione. Pur non avendo una rappresentatività statistica dell’intera popolazione lavorativa catanese, l’indagine restituisce un quadro articolato delle trasformazioni già in atto sul territorio.

A emergere è soprattutto la distanza tra la velocità dell’innovazione e la capacità delle organizzazioni di accompagnare il cambiamento. Quasi tre lavoratori su quattro hanno dovuto imparare autonomamente, almeno qualche volta, a utilizzare nuovi strumenti tecnologici. Appena il 15% dichiara di aver ricevuto una formazione prima dell’introduzione delle tecnologie, mentre meno di un quinto giudica adeguato il coinvolgimento preventivo dei lavoratori nelle scelte aziendali.

Sul fronte delle condizioni di lavoro, oltre sei intervistati su dieci segnalano la presenza di strumenti digitali per monitorare tempi, produttività e prestazioni, mentre uno su due avverte un significativo aumento dello stress e della pressione lavorativa. A fronte della crescente diffusione dei sistemi algoritmici, soltanto un lavoratore su dieci dichiara di comprenderne chiaramente i meccanismi di funzionamento.

Preoccupazioni rilevanti riguardano anche il futuro dell’occupazione: oltre tre lavoratori su quattro temono che alcune mansioni possano essere sostituite dall’intelligenza artificiale, dall’automazione o dalla robotica. Non emerge, tuttavia, un rifiuto della tecnologia. A prevalere è la richiesta di poter partecipare alle scelte che determineranno il futuro del lavoro.

“L’intelligenza artificiale, l’automazione, la robotica, gli algoritmi non sono più soltanto strumenti che modificano il modo in cui produciamo. Sono diventati parte di una competizione globale che riguarda potere economico, capacità industriale, controllo dei dati, semiconduttori, infrastrutture digitali, energia, conoscenza”, sottolinea Carmelo De Caudo, segretario generale della CGIL di Catania che ha presentato i risultati dell’indagine. “La ricerca della CGIL prova a guardare l’innovazione non dal punto di vista della macchina, ma dal punto di vista della persona che lavora”.

Al centro della riflessione sindacale, anche la redistribuzione dei benefici prodotti dall’innovazione: dagli aumenti salariali alla riduzione dell’orario di lavoro, dalla formazione continua al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza, fino alla tutela dell’occupazione e alla trasparenza degli algoritmi.

“Se aumenta la produttività, dobbiamo discutere di salario e riduzione dell’orario. Se cambiano le competenze, la formazione deve diventare un diritto e deve svolgersi dentro il tempo di lavoro”, prosegue De Caudo. “Non si tratta quindi di scegliere tra innovazione e lavoro. Questa alternativa è sbagliata. La vera scelta è tra un’innovazione governata democraticamente e un’innovazione subita”.

Ad aprire la mattinata, introdotta da Cristina Squillaci, lo spettacolo teatrale “Human Prime – Manuale di manutenzione umana”, con Alice Ferlito e Luca Lisi, per la regia di Nicola Alberto Orofino.

Alla presentazione dell’indagine si è affiancato il confronto tra mondo accademico, ricerca e rappresentanza sindacale, con Daniela Giordano, direttrice del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell’Università di Catania; Alfio Mannino, segretario generale della CGIL Sicilia; Eliana Como, della Fondazione Di Vittorio; Sergio Fichera, professore ordinario di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione dell’Università di Catania, e Carmelo De Caudo. A moderare la tavola rotonda la giornalista di MeridioNews Claudia Campese.

Per il segretario regionale Mannino, “c’è un’altra grande questione che riguarda direttamente la Sicilia: il rischio che la rivoluzione tecnologica allarghi ulteriormente i divari territoriali. I territori che dispongono di maggiori infrastrutture, investimenti, università e centri di ricerca potranno intercettare le nuove opportunità, mentre le aree più fragili rischiano di rimanere ancora più indietro.

Per questo serve una strategia regionale capace di fare dell’innovazione una leva di sviluppo. Una proposta che la CGIL Sicilia aveva già avanzato con il Piano del Lavoro: la creazione di un Centro per l’innovazione tecnologica e l’istituzione di un’Agenzia regionale per lo sviluppo, capace di mettere in relazione imprese, investimenti, risorse pubbliche e programmazione, accompagnando i processi di innovazione e sostenendo la crescita del sistema produttivo siciliano”.

Le conclusioni dell’iniziativa sono affidate al segretario nazionale della CGIL Michele De Palma. “Lo sviluppo tecnologico non è mai neutro. Chi lo determina e con quali scopi è l’obiettivo della nostra azione sull’implementazione dell’IA nell’attività umana, a partire dal lavoro. Occorre ascoltare, rendere consapevoli le lavoratrici e i lavoratori per contrattare tutti i processi di innovazione in grado di migliorare lavoro e società”, ha dichiarato il segretario nazionale della Cgil.