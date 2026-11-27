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«Quando i Com.It.Es. sono realmente parte delle comunità che rappresentano, ne comprendono i bisogni e mantengono vivo il collegamento con le istituzioni, i risultati arrivano e vengono riconosciuti».

Lo ha dichiarato il senatore Francesco Giacobbe, eletto nella circoscrizione Estero – Africa, Asia, Oceania e Antartide, nel corso di un intervento nell’Aula del Senato, durante il quale ha portato all’attenzione del Parlamento l’importante riconoscimento tributato dal Premier del South Australia, Peter Malinauskas, al Com.It.Es. del South Australia e alla sua presidente, la professoressa Marinella Marmo.

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In una lettera indirizzata alla presidente, letta integralmente dal senatore Giacobbe in Aula, il Premier australiano ha espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal Comitato negli ultimi cinque anni, sottolineando il valore delle iniziative sociali, educative e culturali promosse e il contributo offerto al rafforzamento dei rapporti tra il South Australia e l’Italia.

«È attraverso questo lavoro sinergico, capace di coinvolgere anche le autorità locali, che i Com.It.Es. diventano protagonisti di una vera diplomazia delle comunità, contribuendo a rafforzare i rapporti tra l’Italia e i Paesi che ospitano i nostri connazionali», ha sottolineato Giacobbe.

Un riconoscimento che testimonia l’importanza di questi organismi di rappresentanza e la necessità di sostenerne e valorizzarne il lavoro.

«Mi congratulo con la presidente Marinella Marmo e con tutti i componenti del Comitato per questo importante riconoscimento. Valorizzare i Com.It.Es. significa valorizzare le nostre comunità e rafforzare la presenza dell’Italia nel mondo», ha concluso il senatore.