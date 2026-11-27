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Nell’autunno 2027 NEK Filippo Neviani torna live nei teatri italiani con “Laura 30th e tutto il resto Live”: un tour che toccherà tutta Italia nei mesi di ottobre, novembre e dicembre e che sarà l’occasione per celebrare una carriera che ha conquistato intere generazioni, ma non solo, con tante attese novità che verranno.

In Sicilia sono due gli appuntamenti che si annunciano per i fan dell’artista. Il 20 ottobre Nek farà tappa a Palermo al Teatro Golden, mentre il 22 ottobre si esibirà a Catania al Teatro Metropolitan.

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Le date sono organizzate da Puntoeacapo S.r.l.con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

I biglietti per le date siciliane di “Laura 30th e tutto il resto Live” sono già disponibili in pre-sale per il Filgood Social Club, fanclub ufficiale di Nek, mentre dalle ore 11:00 di domani, sabato 28 novembre, saranno disponibili su Ticketone, Ciaoticket e puntoeacapo.uno.

“Laura 30th e tutto il resto Live” – date:

9 ottobre – FERMO – TEATRO DELL’AQUILA **DATA ZERO

14 ottobre – ROMA – AUDITORIUM CONCILIAZIONE

16 ottobre – BARI – BITRITTO – PALATOUR FRECCIAROSSA

18 ottobre – NAPOLI – TEATRO AUGUSTEO

20 ottobre – PALERMO – TEATRO GOLDEN

22 ottobre – CATANIA – TEATRO METROPOLITAN

25 ottobre – FIRENZE – TEATRO VERDI

29 ottobre – TORINO – TEATRO COLOSSEO

30 ottobre – LEGNANO (MI) – TEATRO GALLERIA

4 novembre – BERGAMO – CHORUSLIFE ARENA

6 novembre – PADOVA – GRAN TEATRO GEOX

12 novembre – SANREMO (IM) – TEATRO ARISTON

18 novembre – CREMONA – TEATRO PONCHIELLI

20 novembre – BRESCIA – TEATRO DIS_PLAY

23 novembre – BOLOGNA –EUROPAUDITORIUM

25 novembre – MILANO – TEATRO ARCIMBOLDI

30 novembre – TRIESTE – TEATRO ROSSETTI

4 dicembre – PIACENZA – TEATRO POLITEAMA

5 dicembre – LUGANO – LAC

7 dicembre – PARMA – TEATRO REGIO

Il 2027 sarà un anno di festeggiamenti internazionali, che saranno inaugurati con “Laura non c’è 30th – Live”, tre appuntamenti esclusivi in tre club europei, tra Germania, Spagna e Italia, nel mese di aprile.

“Laura non c’è 30th – Live” – date :

17 aprile – MONACO – TONHALLE MÜNCHEN

23 aprile – MADRID – SALA WAGON

29 aprile – MILANO – MAGAZZINI GENERALI

Biglietti disponibili. Per info: www.friendsandpartners.it

Saranno tre vere e proprie feste sul palco, tre celebrazioni speciali per incontrare il pubblico e per festeggiare un brano che, dal 1997, continua a unire generazioni, insieme a tutti gli altri successi che hanno segnato oltre trent’anni di una straordinaria carriera. “LAURA NON C’È” è diventata negli anni uno dei brani italiani più conosciuti anche all’estero, grazie alla sua diffusione internazionale e alle numerose reinterpretazioni e versioni in altre lingue. Sono nove le versioni conosciute, tra cui quelle in spagnolo, greco, russo e cantonese, a conferma di un successo che ha superato i confini italiani.

Cantante e polistrumentista, con oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio all’attivo, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, sono tantissimi i successi che si sono susseguiti negli oltre 30 anni di carriera. Negli ultimi anni si è distinto anche come conduttore televisivo, guidando programmi di grande successo come “Dalla Strada al Palco”, “The Voice”, “The Voice Senior”, “The Voice Kids” e “The Voice Generations”. Nel 2022 ha pubblicato l’album celebrativo “5030”, che racconta i suoi trent’anni di carriera e i suoi 50 anni di età. Nel 2023, e per i due anni successivi, intraprende il progetto RENGANEK insieme all’amico e collega Francesco Renga con cui è protagonista di un lungo tour in tutta Italia, di una partecipazione al 74° Festival di Sanremo e di un disco di inediti. Nel 2025, l’intera discografia è stata ripubblicata, album dopo album, in vinile cristallo ed è stata pubblicata sul suo canale YouTube “NEK HITS”, una miniserie composta da 14 episodi in cui l’artista racconta aneddoti personali e momenti significativi che hanno segnato la sua vita artistica e umana. Per quasi due anni NEK ha portato “NEK HITS LIVE” sui palchi di Italia, Europa, Canada e Stati Uniti, con una serie di concerti che ha celebrato oltre trent’anni di carriera attraverso le più grandi hit del suo repertorio, reinterpretate in chiave power trio. Ha recitato nella serie Netflix “Il capo perfetto”.