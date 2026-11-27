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Oggi, venerdì 27 novembre, alle ore 18.00 il Circolo Olga Benario ospita la presentazione del romanzo In attesa del mio nome di Lorenzo Zucchi, pubblicato da Villaggio Maori Edizioni.

Ne parlano con l’autore Pina La Villa (associazione Olga Benario) e lo scrittore Cono Cinquemani. Al termine della presentazione seguirà una cena sociale.

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In attesa del mio nome è un romanzo esistenziale e crudo ambientato nelle notti milanesi. Protagonista è Mattia Rossi, un uomo con un nome comune e un impiego anonimo che vive una vita spericolata tra le strade, i cortili e i palazzi di Milano. Tra concerti heavy metal, alcol, fumo e droghe, Mattia cerca di anestetizzare un disagio profondo che lo accompagna fin dall’infanzia: la sensazione di essere invisibile, di non corrispondere mai del tutto a ciò che gli altri si aspettano da lui e a ciò che lui stesso crede di dover essere.

Definito da molti “cronista dell’invisibile”, Lorenzo Zucchi – parmigiano di nascita e milanese di adozione – costruisce in queste pagine una sorta di Odissea contemporanea. Non c’è un viaggio eroico verso un approdo sicuro, ma un percorso interno e accidentato attraverso le maschere, le fughe e le notti di una grande città che accoglie e allo stesso tempo permette di nascondersi. Il romanzo, che presenta tratti autobiografici, indaga il tema dell’identità e della ricerca di un nome che sia davvero proprio.