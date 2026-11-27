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In Italia ogni anno spariscono cinque oggetti d’arte alla settimana. Uno ogni dieci minuti, se consideriamo anche l’archeologia scavata di frodo.

È uno dei passaggi contenuti nel volume “Ladri di Antichità II. Il mercato clandestino di reperti archeologici e di opere d’arte in Italia: traffici illeciti e leciti recuperi”, promosso da SiciliAntica e pubblicato da Lussografica, curato dalle archeologhe Simona Modeo e Serena Raffiotta. Il libro, che nasce come naturale prosecuzione del precedente, è stato presentato ieri sera al Museo “Paolo Orsi” di Siracusa dal direttore ad interim del Parco Archeologico, Antonino Lutri, dal direttore scientifico del Ventennale Unesco Siracusa, Lorenzo Guzzardi, insieme alle curatrici dell’imponente lavoro.

Nel volume vengono esaminati casi di studio relativi a furti e saccheggi, ma anche il fenomeno del collezionismo illecito e le strategie di contrasto e prevenzione.

“Il Parco Archeologo è stato sempre molto attento alle problematiche legate alla tutela del patrimonio culturale e questa presentazione serve a tenere viva l’attenzione su questo argomento, a promuovere una maggiore consapevolezza collettiva – ha detto in apertura il direttore del Parco, Antonino Lutri – Il libro richiama l’attenzione su un fenomeno che continua a minacciare la memoria e l’identità dei territori”.

Nel volume presentato ieri si parla anche delle imprese dei due Messina Denaro: il padre Francesco era “tombarolo” e nel 1972 fece rubare l’Efebo di Selinunte dall’ufficio del sindaco (che pare vi appendesse il cappello); mentre il figlio Matteo voleva impadronirsi, molti anni dopo, del Satiro danzante di Mazara del Vallo, appena ripescato dal mare. Il colpo venne rinviato di un giorno, proprio quando la scultura era appena partita per l’Istituto del Restauro di Roma.

“Quello che abbiamo cercato di sottolineare con il secondo volume – ha spiegato l’archeologa Simona Modeo, vicepresidente regionale di SiciliAntica – è che spesso molti reperti vengono trafugati e portati al mercato clandestino per finanziare le organizzazioni mafiose. Queste attività sono particolarmente remunerative. Basti pensare che il mercato illecito di beni culturali viene subito dopo il traffico di armi e di droga”.

L’area di Lentini e delle colline circostanti è stata tra le più colpite dagli scavi clandestini negli anni ’70-’90. Diversi vasi attici, terrecotte architettoniche e corredi funerari provenienti dalle necropoli lentinesi sono finiti in collezioni private o musei esteri (come il Getty Museum o collezioni svizzere) per poi essere identificati e recuperati dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale.

“Il libro è una raccolta di saggi che focalizzano l’attenzione sulla vastità delle archeomafie – ha detto l’archeologa Serena Raffiotta – un fenomeno che non comprende solo di traffico illecito di reperti archeologici e quindi di antichità, ma anche la vandalizzazione di antichi manufatti, la sottrazione di opere di interesse storico artistico. Ma c’è un aspetto del tutto nuovo in questo ambito: la falsificazione che è una nuova frontiera dei crimini contro l’arte”.

Di portata internazionale è la vicenda del Trapezophoros di Ascoli Satriano, straordinario gruppo marmoreo del IV secolo a.C. raffigurante due grifoni che azzannano una cerva. Saccheggiato da tombaroli negli anni Settanta, il reperto attraversò una rete di mercanti e intermediari fino ad approdare al Getty Museum di Malibù. Storie che mostrano come dietro il saccheggio di un sito archeologico non ci sia soltanto l’azione del cosiddetto tombarolo, ma un sistema organizzato che coinvolge intermediari, mercanti d’arte, collezionisti e, in alcuni casi, istituzioni museali e circuiti internazionali.

“In questi anni si è fatto tanto per recuperare le opere trafugate grazie soprattutto all’azione del Comando Tutela Patrimonio Culturale che insieme ad alcune procure ha potuto dimostrare la provenienza di oggetti d’arte e beni archeologici che erano stati sottratti – ha dichiarato l’archeologo e direttore scientifico del Ventennale Unesco Siracusa, Lorenzo Guzzardi – Il volume è dedicato alla memoria di Silvio Raffiotta, magistrato siciliano che ha dedicato la sua vita alla tutela del patrimonio culturale. Grazie alla sua attività investigativa sono ritornati in Sicilia importanti capolavori”.

L’incontro è stata l’occasione per approfondire i contenuti della pubblicazione e riflettere su un fenomeno che continua a sottrarre al Paese una parte importante del patrimonio storico e artistico. Un tema che riguarda da vicino la Sicilia. Particolarmente significativo è il capitolo dedicato al contrasto dei traffici illeciti, con il racconto dell’attività del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, istituito nel 1969 e considerato il primo reparto specializzato al mondo in questo settore. Un lavoro investigativo che ha consentito di recuperare opere e reperti sottratti al patrimonio nazionale, ricostruendo anche le reti criminali e i percorsi internazionali del traffico antiquario.