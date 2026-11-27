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Per anni considerata rara e senza cure, oggi si scopre che l’amiloidosi cardiaca, una malattia che provoca l’accumulo di proteine anomale e irrigidisce il cuore, è più diffusa del previsto, soprattutto tra gli anziani. Ma in Sicilia molti casi sfuggono ancora alla diagnosi, spesso fino a quando il danno cardiaco è avanzato. Ora esistono nuove terapie, ma senza una diagnosi precoce e una rete sanitaria efficiente rischiano di arrivare troppo tardi.

Per questo sabato 28 novembre, a Catania, gli specialisti formeranno medici di famiglia, internisti e geriatri a riconoscere i primi segnali della malattia e indirizzare tempestivamente i pazienti verso le cure.

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È questo l’obiettivo del convegno “Amiloidosi e cardiomiopatie ipertrofiche: vecchie patologie, nuovi rimedi”, in programma all’Hotel NH Catania Parco degli Aragonesi, con responsabili scientifici Giuseppe Leonardi e Salvatore Scandura.

Il convegno, presieduto dai professori Davide Capodanno, Pietro Castellino e Gianluca Di Bella, si svolgerà sabato 28 novembre 2026, dalle ore 9 alle 18, all’Hotel NH Catania Parco degli Aragonesi, in viale Presidente Kennedy.

“In Sicilia scopriamo ancora troppo pochi casi rispetto a quelli che ci aspetteremmo – spiega Giuseppe Leonardi –. Il sospetto deve partire dal medico di famiglia, dagli internisti e dai geriatri, che incontrano per primi questi pazienti. Quando arrivano dal cardiologo con uno scompenso cardiaco avanzato, il danno è spesso già irreversibile”.

Tra i possibili campanelli d’allarme anche disturbi apparentemente estranei al cuore, come la sindrome del tunnel carpale e alcuni problemi neurologici. Fondamentale, quindi, il coinvolgimento di più specialisti e l’utilizzo di esami mirati, dall’ecocardiografia alla risonanza magnetica e alla scintigrafia ossea.

La Sicilia dispone di tre centri prescrittori, nei Policlinici di Catania, Messina e Palermo, ma secondo Leonardi occorre rafforzare personale, strumenti e collegamenti con il territorio per rispondere alle esigenze dei pazienti. Un altro problema riguarda gli anziani costretti a raggiungere periodicamente i centri specialistici per ottenere le terapie: tra le soluzioni prospettate, una distribuzione più agevole dei farmaci e il potenziamento dell’assistenza domiciliare.

La mattinata si aprirà con la sessione dedicata al riconoscimento precoce dell’amiloidosi, moderata da Fabio Di Stefano e Benedetta Stancanelli. Interverranno Carmelo Raffo sulla classificazione e i meccanismi della malattia, Giuseppe Leonardi sulla diffusione e sull’impatto diagnostico, Luigi Colarusso sui segnali d’allarme, Anna Mazzeo sulle manifestazioni che coinvolgono altri organi e Turi Condorelli sul ruolo dei medici internisti e di famiglia.

La seconda sessione, moderata da Davide Capodanno e Gesualdo Polizzi, sarà dedicata alla diagnosi: Salvatore Scandura approfondirà elettrocardiogramma ed ecocardiografia, Maria Cristina Inserra la risonanza magnetica cardiaca e Maria Concetta Fornito la scintigrafia ossea, gli esami per la ricerca della componente monoclonale e i test genetici.

Nel pomeriggio, sotto la moderazione di Domenico Grimaldi e Salvatore Piro, spazio alle nuove cure con Alessio Consoli, alle terapie per l’amiloidosi AL con Claudia Bellofiore, al trattamento dei pazienti più anziani con Fabio Di Stefano e al monitoraggio delle terapie con Gianluca Di Bella. Ines Paola Monte illustrerà le nuove possibilità farmacologiche per alcune cardiomiopatie ipertrofiche ostruttive, che in pazienti selezionati possono ridurre la necessità di interventi invasivi.

L’organizzazione dell’assistenza sarà al centro della sessione moderata da Francesco Amico e Giovanni Squadrito, con Francesca Macaione sul collegamento tra ospedali, territorio e centri specialistici e Roberto Licordari sulle strategie per ridurre i ritardi diagnostici.

Seguirà la discussione di casi pratici con Sebastiano Caserta, Filippo Serio e Luigi Cutore, moderata da Antonio Giovanni Versace.

Alle 17.10 la tavola rotonda su AMYSUDNET, dedicata alla necessità e all’utilità di un registro comune per la ricerca, concluderà il confronto scientifico.