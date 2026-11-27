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L’ultimo romanzo di Mario Cunsolo, “The Dream Machine”, è uno sguardo su un futuro distopico plausibile, che accorpa in sé una metafora forte sulla società odierna dell’immagine, del consumo, tema molto caro all’autore e già approfondito in altre sue opere letterarie come “L’orizzonte nascosto della bellezza” e in “All’ombra del castello di carte”. La “Dream Machine” – la macchina che registra i sogni durante la notte e che permette di visualizzarli al risveglio in un comunissimo schermo – è l’elettrodomestico ormai dominante in questa società del futuro, tutti ne fanno uso in maniera invasiva, e chi ne eccede potrebbe soffrire addirittura di onirodipendenza, nuova peste di fine secolo. Le registrazioni oniriche sono utilizzate anche dalle autorità pubbliche, come la polizia, per indagare nei meandri della mente di indagati e criminali. Il protagonista, Walter De Santis, un ispettore del quinto distretto di polizia di Roma, verrà accusato da una registrazione onirica di essere il serial killer della metropolitana, feroce assassino ricercato da tempo e che sta terrorizzando la città. Da questo momento in poi il protagonista si risveglierà nel corpo di Tony Sarnano, famoso onironauta sulla cresta dell’onda (in questo futuro descritto da Cunsolo, gli onironauti sono persone capaci di viversi un sogno lucido e di plasmarlo a proprio piacimento, creando dunque trame e storie che poi saranno proiettate sul grande schermo al pubblico), e di seguito nei corpi di altre persone, alcune di sua conoscenza, facente parte della sua vita, di quella di De Santis. Un romanzo dickiniano dove nella realtà in cui il protagonista crede di vivere si decompone, sbriciola, con la terribile consapevolezza di non sapere quale sia quella vera, la realtà ultima; con la terribile sensazione di essere vittima, forse, di un esperimento, o magari di un comunissimo sogno nel sogno autoprodotto solo per suo diletto dalla Dream Machine in una domenica pomeriggio qualunque. Un romanzo, quest’ultimo di Cunsolo, che mette in mostra i pericoli di una società che è andata troppo oltre: non si mercificano solo le immagini della nostra vita quotidiana (quello che sta già avvenendo da decenni nel nostro presente), ma anche le immagini nelle nostra testa, le immagini scaturite dal nostro inconscio, dalla nostra anima, che forse sarebbe meglio restassero private, inaccessibili. Scoperchiare il vaso di Pandora è sempre un grande rischio, sebbene il suo contenuto ignoto procuri grande desiderio. La storia si svolge ed è scritta rispettando i canoni del Pulp Spin Ground, nuova corrente letteraria ideata da Cunsolo, così come lui stesso ha dichiarato. Canoni che attengono al linguaggio utilizzato (popolar-televisivo, o doppiese, come direbbe qualcuno) e alla trama che, arzigogolando, se ne infischia, in alcuni momenti, del costrutto della fabula. Una lettura stimolante, per un romanzo che ama osare, che ama indagare su alcuni temi senza mai prendersi troppo sul serio, con un tocco di ironia che fa da contraltare al tragico, al grottesco, ad alcune pagine di pura inquietudine. Non ci si annoia, così come in tutti i romanzi di Cunsolo, aggiungendo un tassello di pregio nella sua produzione letteraria.