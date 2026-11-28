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«Cambieremo la sua pessima legge». Lo afferma il deputato del Pd Fabio Porta, intervenuto questa mattina al CGIE, rivolgendosi al Ministro degli Esteri Antonio Tajani, che aveva rivendicato la paternità della riforma della cittadinanza.«La dignità degli italiani all’estero è stata semmai calpestata da chi li ha descritti come “furbi approfittatori alla ricerca di benefici o di un passaporto”», attacca Porta. Sulla legge, «ingiusta e sbagliata», assicura: «Se nel prossimo Parlamento ci sarà una nuova maggioranza ci impegneremo a modificarla nei suoi elementi palesemente ingiusti e discriminatori».

Sulle elezioni dei Comites, l’On. Porta ringrazia quanti si sono spesi per renderle «dignitose», ma denuncia «una inutile re-iscrizione di elettori che hanno già esercitato tale diritto in passato» e «la sostanziale mancanza di informazione», con il «silenzio di RAI e RAI Italia». A suo giudizio si scontrano con «i limiti burocratici di una legge ormai obsoleta» e con «eccessive rigidità dell’amministrazione».

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Sulla legge elettorale, Fabio Porta parla di una modifica che «fa a botte con il buon senso oltre che con qualsiasi principio di rappresentanza e rappresentatività». La ripartizione mondiale al Senato e quella unica non europea alla Camera, spiega, «allontanerà gli eletti all’estero dalle nostre collettività nel mondo». Aggiunge che la speranza è in un intervento della Corte Costituzionale e nell’impegno della prossima maggioranza a correggere la norma.Infine, sulla legge di bilancio, l’On. Porta annuncia l’impegno «per rendere finalmente fattibile la tanto attesa convenzione patronati-MAECI», per «portare a casa risultati concreti a favore degli italiani all’estero». Questi, conclude, sono «cittadini portatori di diritti e non utenti di un servizio».