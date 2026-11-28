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“È un grande onore poter rappresentare la Fita Sicilia, Federazione Italiana del Teatro e delle Arti Sicilia, alla prima edizione nazionale di “Scena per due” organizzata da Fita Lazio”. Lo dichiarano all’unisono e con grande emozione i due giovani e talentuosi attori dell’Associazione Proscenio Aps di Catania Manuel Giunta e Mirko Marotta, che sabato 5 dicembre al Teatro Farà Nume di Ostia rappresenteranno la nostra terra tra le migliori coppie di attori alla finale nazionale.

“In realtà non pensavamo di superare e vincere la selezione regionale Fita Sicilia 2026 con una scena tratta da “La cena dei cretini” di Francis Veber uno dei nostri spettacoli a cui siamo più affezionati- spiega Manuel Giunta- e partecipare così di diritto alle nazionali, anche se speravamo di classificarci almeno tra i primi posti e invece voleremo ad Ostia con la gioia e la voglia di portare la nostra Catania su un palco ancora più grande e riconosciuto a livello nazionale”.

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Manuel Giunta vestirà i panni di François Pignon, l’apparente cretino per eccellenza, e Mirko Marotta interpreterà Pierre Brochant, il cosiddetto “furbo” ma in realtà il più cretino dei cretini, che secondo la tipica sottile comicità francese racconteranno con poeticità e con un riso amaro i vizi, i vezzi e la superficialità di una società borghese dove alla fine il vero “cretino” sarà colui che pensa di essere superiore, sfruttando il “presunto” cretino che agisce in modo spontaneo, sincero e disponibile.

“La nostra consolidata amicizia e il nostro legame fatto di sincerità e correttezza- conclude Mirko Marotta- è stata sin dal primo spettacolo insieme la carta vincente apprezzata dal pubblico, il quale ha amato la nostra alchimia con la speranza di ritornare vincitori e dare così lustro e forza al teatro siciliano”.