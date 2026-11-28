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SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT) – «La riqualificazione di Piazza Scammacca rappresenta un intervento che abbiamo voluto portare avanti con grande impegno, andando ben oltre quanto previsto dagli obblighi contrattuali. Il contratto di servizio prevedeva, infatti, la riqualificazione di un’aiuola o di una rotatoria, ma, in accordo con l’Amministrazione comunale e su suggerimento della stessa, abbiamo scelto di intervenire su uno spazio più ampio, riconoscendo in Piazza Scammacca un importante punto di riferimento per i residenti del quartiere e un luogo di aggregazione per la cittadinanza».

Lo ha detto questa mattina Leopoldo Guida, Direttore Unità Territoriale Dusty di San Giovanni la Punta consegnando – insieme all’amministrazione comunale – piazza Scammacca alla cittadinanza dopo un importante intervento di riqualificazione e manutenzione realizzato da Dusty nelle aree di propria pertinenza.

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Alla consegna di Piazza Scammacca questa mattina ha partecipato anche il sindaco di San Giovanni La Punta Mario Brancato insieme ad alcuni componenti della giunta.

Una grande festa quella che si è svolta questa mattina e che ha visto una importante presenza della comunità puntese: i cittadini sono stati coinvolti in attività dedicate al gioco, all’ambiente e alla condivisione.

Protagonista dell’evento è stato il Low Cost Park Dusty, un originale parco giochi dedicato ai bambini e interamente realizzato con materiali di recupero, che dimostra come creatività e riuso possano trasformare oggetti e materiali in nuove opportunità di gioco. Durante la mattinata è stato anche allestito un Info Point Dusty, uno spazio di incontro e dialogo con i cittadini, dove è stato possibile ricevere informazioni e consigli sulla raccolta differenziata, chiarire dubbi e approfondire le buone pratiche per una corretta gestione dei rifiuti.

«Non è stato un intervento semplice» – aggiunge Leopoldi Guida – «Per diverse settimane abbiamo impegnato importanti risorse umane e strumentali, attraverso un’intensa attività di manutenzione e recupero del verde, di rimozione della cenere vulcanica e di raccolta dei rifiuti, anche ingombranti, che purtroppo ancora oggi vengono abbandonati nell’area. Un lavoro complesso, che ha richiesto tempo, professionalità, mezzi e dedizione da parte dei nostri operatori, ai quali va il nostro ringraziamento», ha aggiunto il Direttore Unità Territoriale Dusty di San Giovanni la Punta ricordando come inoltre si sia voluto arricchire questo intervento «con la realizzazione di un piccolo angolo di verde dedicato alle piante aromatiche, pensato come uno spazio di cui gli stessi residenti possano prendersi cura. Un gesto dal valore simbolico, attraverso il quale desideriamo promuovere il senso di appartenenza e la responsabilità condivisa nella tutela dei beni comuni. Con la riconsegna di Piazza Scammacca alla cittadinanza, Dusty intende ribadire il proprio impegno nei confronti del territorio, un impegno che non si esaurisce nell’espletamento del servizio di igiene urbana, ma si traduce anche in azioni concrete volte a migliorare la qualità della vita delle comunità in cui opera. L’auspicio è che l’inaugurazione di oggi non rappresenti soltanto il punto di arrivo di un importante lavoro di riqualificazione, ma l’inizio di una nuova stagione per questa piazza, all’insegna del rispetto, della partecipazione e della cura condivisa degli spazi pubblici», ha concluso Leopoldo Guida, Direttore Unità Territoriale Dusty di San Giovanni la Punta.

Anche il sindaco di San Giovanni La Punta Mario Brancato commenta positivamente la riconsegna dell’area: «Piazza Scammacca torna a essere uno spazio curato e accogliente, quindi vivibile per tutti i Puntesi. La riqualificazione nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e Dusty, che ringrazio per l’impegno e per la qualità del lavoro svolto. Il Low Cost Park, realizzato con materiali di riciclo, dimostra che sostenibilità e bellezza possono andare di pari passo. L’angolo delle aromatiche e l’Info Point sulla raccolta differenziata ci ricordano che la cura dell’ambiente comincia dai piccoli gesti di ciascuno di noi. Ed è proprio ai cittadini puntesi, al senso civico della nostra comunità, che oggi affido Piazza Scammacca. All’Amministrazione spetta il compito principale di prendersene cura, ma il risultato di oggi durerà nel tempo se verrà abbandonato anche un rifiuto ciascuno in meno».