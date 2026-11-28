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CATANIA – È diventata insostenibile la condizione del personale in part-time involontario degli Enti Locali siciliani. Dopo anni di attese, promesse e rinvii, le segreterie regionali di FP CGIL, CISL FP e UIL FP Sicilia hanno proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale interessato e indetto una giornata di mobilitazione con un sit-in di protesta davanti alla sede della Presidenza della Regione Siciliana il prossimo 1° dicembre 2026.

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La mobilitazione coinvolgerà lavoratrici e lavoratori provenienti da tutti i Comuni dell’Isola: «tanti anche coloro che arriveranno da Catania e dai comuni dell’hinterland», così come fanno sapere Concetta La Rosa, segretaria generale della FP Cgil Catania; Mariella D’Angelo, componente della segreteria della Cisl FP; e Mario Conti, segretario generale della Uil Fp Catania.

La protesta fa seguito all’audizione dello scorso 10 novembre presso la Prima Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana. In quella sede i sindacati avevano già denunciato l’inefficacia degli ultimi interventi normativi – che in alcuni casi hanno persino generato nuove disparità tra dipendenti – e la mancata realizzazione di una mappatura completa e aggiornata del personale e dei relativi assetti contrattuali, nonostante gli impegni precedentemente assunti dal Governo regionale.

Sostenendo il pensiero delle segreterie regionali, i tre rappresentanti sindacali catanesi evidenziano come «non sia più accettabile che migliaia di lavoratrici e lavoratori, pur garantendo quotidianamente servizi fondamentali ai cittadini, siano costretti a operare con orari ridotti e retribuzioni che non consentono una vita dignitosa» dichiarano FP CGIL, CISL FP e UIL FP Catania. «Il part-time involontario non può trasformarsi in una condanna permanente. È il momento di passare dalle parole ai fatti: servono scelte politiche precise, risorse certe e tempi definiti».

In vista della sessione di bilancio in corso, le Organizzazioni Sindacali chiedono al Presidente della Regione l’apertura immediata di un tavolo di confronto e lo stanziamento già nell’attuale manovra finanziaria, delle risorse necessarie per avviare un percorso strutturale. L’obiettivo è garantire un progressivo incremento orario fino al raggiungimento del tempo pieno per tutto il personale interessato, senza alcuna discriminazione tra lavoratori ed Enti.